Bueu registra ya ocho positivos y aguarda los resultados de una treintena de pruebas

Bueu registra ya un total de ocho casos positivos por coronavirus después del cierre de la jornada de ayer. Tres de los mismos han requerido hospitalización, mientras que las restantes cinco personas permanecen confinadas en sus casas, con los servicios médicos pendientes de su evolución. Ayer se contabilizó también algún negativo y existe alrededor de una treintena de personas que están pendientes de recibir los resultados de la prueba para conocer si tienen o no coronavirus.

El día fue relativamente tranquilo dentro de la anormalidad que el centro de salud de Bueu, como tantos otros, está viviendo en estas fechas. Sin embargo, el personal sanitario no baja la guardia ante la posibilidad real de que haya un incremento importante del número de casos, al haber llegado la enfermedad con retraso en comparación con otras zonas de España, como Madrid o Cataluña. La presencia de gente en el centro se ha reducido al mínimo, potenciando la atención telefónica, retrasando citas rutinarias y acelerando la atención presencial en los casos en los que esta es necesaria, como principales medidas.

Por otra parte, el servicio de ayuda para las personas que no pueden salir de sus domicilios puesto en marcha por la Concellería de Benestar Social cumple una semana de funcionamiento con un total de diez usuarios, pero con la certeza de que en los próximos días la cifra se puede incrementar, toda vez que también se han registrado varias llamadas para solicitar información acerca del servicio. La gran mayoría de usuarios son personas mayores que viven solas o incluso algún matrimonio de avanzada edad, y gente con problemas de salud y movilidad, además de una persona que ha sido diagnosticada con la enfermedad.

A través de esta iniciativa, desde el concello se les brinda la posibilidad de realizar las compras en supermercados o la adquisición de medicamentos, una gestión que realizan de modo directo los empleados de la empresa que se encarga del Servizo de Axuda no Fogar. La fórmula está orientada, además de a los casos anteriormente expuestos, a familias monoparentales o a aquellas en las que, aunque haya dos progenitores, uno de ellos esté ausente de modo temporal, que no puedan dejar a hijos menores solos, y que no dispongan de algún familiar o vecino que les pueda hacer las compras.

La concejala de Servizos Sociais de Bueu, Inmaculada Rodríguez, apunta que se espera un aumento de la demanda de este servicio, "porque la gente mayor no tiene redes sociales y si apenas puede salir de casa tampoco se puede enterar del mismo. La comunicación aún no ha llegado a todo el mundo, pero aún nos queda una quincena por delante", afirma.

Para contactar con el servicio hay que llamar al teléfono 886 12 48 16, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y se registrará su solicitud. A continuación se dará traslado al SAF, para dar cumplimiento al encargo en esa misma jornada o en la mañana del día siguiente.