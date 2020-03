"Tengo miedo a que mis familiares estén contagiados, pero no tienen síntomas"

Un nuevo positivo por coronavirus se confirmó ayer en O Morrazo. En este caso en Cangas. Se trata del futbolista Yelco Alfaya, vecino de la villa y de 22 años que anunció en su cuenta de Instagram el positivo. "Quizá no debería hacer esto, pero antes de que siga volando la noticia prefiero confirmarla yo. Esta tarde he dado positivo en Covid-19. Estoy en casa prácticamente asintomático y me encuentro perfectamente bien", explicó. El positivo hizo que buena parte del fútbol gallego mostrase ayer su deseo de pronta recuperación a un jugador que ahora milita en el Bergantiños y que la pasada campaña jugó en el Alondras durante la segunda parte del campeonato. Ha militado en la cantera del Celta y perteneció al CD Moaña y al Rápido de Bouzas.

El jugador entiende que se contagió debido a su paso por la comunidad de Madrid hace poco más de una semana. "Estuve en Madrid con la Selección Gallega. Ahí tuvo que ser el contagio", indica. Se trata de la Copa de las Regiones de la UEFA, cuya fase final se disputó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Galicia se proclamó campeona con una participación destacada de Yelco Alfaya, que fue el autor del segundo gol en la final de la fase española contra Andalucía (2-0).

En estos momentos se encuentra recluido en su casa familiar de Cangas. "A día de hoy, salvo un poco de tos, estoy perfecto", aclara. Reconoce que tiene cierto miedo a que su familia también se haya contagiado "pero de momento nadie tiene síntomas. Esperamos que no les pase nada", indica. Indica que sus seres queridos "se tranquilizan al encontrarme yo bien".

Ahora su mayor enemigo será la lucha contra el tiempo, pues pasa casi todo el tiempo en su habitación para no afectar a su familia. "Para salir a lo que sea uso guantes y mascarilla", relata.

Con la competición futbolística parada "y sin fecha de regreso", el jugador espera recuperarse por completo antes de que el Bergantiños pueda volver a competir.

Aunque el Sergas solo informa de afectados por áreas sanitarias, de momento el caso del futbolista sería el quinto de O Morrazo confirmado, tras los cuatro afectados de un mismo núcleo familiar de Moaña.

Según ha podido saber FARO, se realizaron pruebas en las últimas horas a vecinos de Aldán y de Coiro, también en Cangas, con síntomas sospechosos de Covid-19. En los últimos días el personal sanitario de la zona lamentaba que pacientes con síntomas no estuvieran siendo sometidos a las pruebas. Ahora, con la puesta en marcha de los test rápidos que anunció el Gobierno central, se espera un incremento en el número de positivos diagnosticados en la comarca.