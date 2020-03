Cangas cierra el Centro Social, la piscina y reduce el aforo del Auditorio

El grupo de gobierno municipal de Cangas (ACE-PSOE) decidió en su reunión de ayer cerrar, a partir del lunes y durante 15 días, el Centro Social Comunitario de Cangas, la piscina municipal "A Balea" y reducir el aforo del Auditorio a la mitad, con el propósito de que el público asistente pueda guardar el metro y medio de distancia de seguridad que marcan las medidas preventivas acordadas por el Gobierno para luchar contra la propagación del coronavirus que, por el momento, mantiene a la comarca con cuatro casos positivos confirmados en Moaña. Ayer se extendió que estaban en cuarentena una persona en Cangas y dos en O Hío, aunque desde el Sergas aseguran que solo confirman los casos positivos y que ayer eran 6 en el área de Vigo: los cuatro de Moaña y dos ingresados en Povisa y en Fátima.

En cuanto a la medida de reducción del aforo en el auditorio, de 800 personas se pasará a uno de 400. De esta manera la obra prevista para el sábado se mantiene. A media tarde, el Cine Club Cangas decidió suspender la proyección de la película "O que arde" en el Auditorio, alegando la emergencia sanitaria que sufre el país. Tal vez por esa decisión, el alcalde mandó un escueto comunicado en el que señalaba que hoy se tomará una decisión más definitiva sobre la obra de teatro prevista en el Auditorio Municipal de Cangas.

El gobierno local considera que tanto el Centro Social como la piscina municipal acoge población de riesgo que es más vulnerable al coronavirus. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) considera que son medidas de precaución que los afectados deben entender porque se trata de hacer frente a un virus cuya capacidad de contagio es muy alta. "No tiene por qué cundir el pánico. Simplemente tratamos de hacer las cosas bien y para nada que las decisiones adoptadas alarmen a la población, todo lo contrario, es para otorgar más tranquilidad a la población que teme ser contagiada", asegura Xosé Manuel Pazos, que se encuentra entre la población de riesgo y, sin embargo, procura realizar una vida normal, sin más limitaciones que las que establecen las autoridades.

Durante la mañana, en el Centro Social se celebran actividades de ocio y por la tarde se acostumbra a jugar a las cartas y al dominó. Ayer había división de opiniones ante la medida anunciada por el grupo de gobierno. Los que menos consideraban que no se debían cerrar el centro porque en Cangas no se había producido ningún caso de coronavirus y que si se cierra también se tendría que hacer lo mismo con las iglesias. "Nos quitan la diversión que tenemos y nos obligan a permanecer en casa", asegura uno de los que jugaba ayer a las cartas durante la tarde. Pero los que más estaban de acuerdo con la medida. Consideran que es mejor "prevenir que curar" y que hay muchos sitios, ahora con el buen tiempo, donde se puede jugar la partida de dominó al aire libre. "La decisión está bien tomada", asegura. Hay que adaptarse a lo que hay, la salud es lo primero".

Respecto a las cuotas de la piscina, el concejal de Deportes, Eugenio González, (PSOE) manifestaba ayer que si se cierra durante quince días, el recibo mensual solo serán por el citado periodo de tiempo. No obstante, recuerda que se trata de una cuestión de fuerza mayor.

Juzgados

En los juzgados de Cangas,se atiende a través de ventanilla y no aparecen los carteles informativos que sí ya hay en los de Vigo, donde se puede leer " Solo podrán entrar en dependencias judiciales las personas que vengan con cita previa. No se podrá acceder a la ofician judicial del juzgado en funciones de guardia, permaneciendo los usuario en la puerta de entrada. Se debe hacer uso del gel desinfectante, una vez sean colocados por la Administración, debiendo esperar a que se sequen las manos. No se recogerán denuncias presenciales, entregándose a los usuarios un modelo que presentarán por escrito. No se firmará ningún documento siendo el letrado judicial el que dará fe de lo actuado. Las comparecencias de los familiares de los fallecidos se practicarán por teléfono y las denuncias de cuerpos de seguridad del estado se remitirán únicamente por medios telemáticos". El TSXG ratificó ayer las acordadas por el Consejo Geneal del Poder Judicial.

Acopio de productos

En los supermercados de la comarca de O Morrazo hay mucho movimiento. Esta semana se comenzó ya a notar esa psicosis por llenar carros como si fuera principios de mes con la intención de hacer acopio en sus despensas. Aumentó el triple los pedidos los servicios a domicilio y también los encargos por internet. Esto supone un incremento del trabajo de los empleados.