Sorpresas en el borrador del Plan Xeral de Cangas

Rafa Soliño afirma que el borrador del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) guarda sorpresas con relación a los núcleos costeros. Comenta que en una reunión con los redactores del PXOM y el concejal de Urbanismo se informó que la línea de costas no podía variarse, por lo que la situación de las viviendas de los núcleos de Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles, Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduiña que queda igual que están con la espada de la demolición sobre ellos; sin embargo, sí se varía el deslinde (pasa de 100 a 20 metros la distancia de protección de costas) en el núcleo de Rodeira, donde solo hay dos casas, una de ellas de un simpatizante de ACE. El PP denuncia la falta de criterio, discriminación y amiguismo respecto al tratamiento de este conflicto.

El portavoz del PP también indica que el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, no puede eludir la polémica y decir que se enteró por la prensa de que el recurso no se había presentado en el Tribunal Supremo. Indica que para poder presentar el recurso es necesario la firma del alcalde "y si no lo firmó es que no pudo presentarse. Por lo que también es responsable junto a Mariano Abalo de este abandono y daño irreparable a los vecinos". Al PP no le vale que el regidor local diga ahora que va a abrir una investigación sobre el recurso.