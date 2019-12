Una canguesa devuelve una cartilla con 900 euros que un hombre perdió al salir del banco

No todos los días se encuentra una cartilla con 900 euros en efectivo al salir de casa, pero eso es lo que le pasó a una señora que vive en la calle David Cal, en Vilariño (O Hío), según relató a los agentes de la Policía Local que la atendieron cuando acudió a la Jefatura a devolver el hallazgo. En el interior de la libreta bancaria había un manojo de billetes de 50, 20 y 10 euros hasta sumar un montante de 900 euros, y como en el documento figuraban los datos personales de su titular, no fue difícil para los policías dar con su legítimo propietario, que celebró la recuperación del dinero cuando aún no había tenido tiempo para digerir su pérdida.

El relato de los actores del suceso, que se mantienen en el anonimato, ofrece pistas divergentes, como el lugar en el que el señor cree que perdió el dinero, a las puertas de una entidad bancaria del centro urbano de Cangas, y donde la mujer dice haberlo encontrado, en el lugar de Vilariño. En todo caso, lo esencial del asunto es que el dinero se ha recuperado, recalcan los responsables policiales, que actuaron de intermediarios para que el dinero regrese a su dueño, aunque el Código Civil establece una "recompensa" para la persona que lo encuentra del 5% de la cuantía.

Un billete busca dueño

No es este el único caso de dinero encontrado y devuelto en Cangas. En la Jefatura de la Policía Local se custodia un billete de 50 euros que les entregó un señor que dijo haberlo encontrado en la calle, hace aproximadamente un mes. Quien lo haya extraviado deberá justificar que es suyo para poder recuperarlo, una posibilidad que se antoja más que difícil. Si eso no ocurre en un plazo de dos años, la ley ampara que el dinero se entregue a quien lo encontró.

En las dependencias municipales hay otros objetos que buscan dueño, como carteras, teléfonos móviles, cámaras fotográficas e incluso algún anillo de compromiso que fue extraviado o cuyo beneficiario cambió de opinión.