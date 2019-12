Alumnos de Primaria de Moaña aprenden portugués a través do galego

Estudantes do CEIP Quintela, no obradoiro.

Os estudantes de 5º e 6º curso de Primaria dos colexios de Quintela, Tirán e Reibón participan esta semana na segunda edición dos obradoiros "O Mundo de INHO", que pretende que os nenos aprendan a ler textos escritos en portugués a través do coñecemento do galego. Con monitores de AGAL, traballan en distintos exercicios sobre as profesións e os diferentes xeitos de chamarlles nas dúas beiras do Miño.

Cada sesión dura 100 minutos (dúas clases seguidas) e cada grupo conta con entre 20 e 30 alumnos. Os obradoiros están programados polo servizo de Normalización Lingüística do Concello.

Os pequenos aprenden a proximidade que existe entre o galego e a lingua dos distintos países lusófonos. As actividades comezan coa escoita duns monólogos en portugués brasileiro describindo unha serie de profesións, onde comprenden as similitudes e diferenzas co galego.