A Estacada acoge un desfile de traje tradicional gallego y actuaciones de baile y música

Bueu acoge hoy el desfile de traje tradicional gallego de la II Mostra Etnográfica do Morrazo, que se celebra desde ayer y hasta el día 24 con distintos actos en los tres concellos de la comarca. El desfile de hoy se celebra en A Estacada a partir de las 20:30 horas, a cargo de la Asociación Etnográfica Sete Espadelas, que ya ha sido galardonada en distintos certámenes por el cuidado vestuario en sus actuaciones y espectáculos, como los Premios del Día do Ensalzamento do Traxe Galego o de Investigación Antonio Fraguas sobre el Traxe Tradicional Galego.

A las 21:00 horas están previstas las actuaciones de música y baile de Brincadeira, Trébede y O Fiadeiro.