Mientras, desde Avante tratan de hacer compatible discreción y transparencia con un comunicado en el que reconocen que ACE "trasladounos unha nova proposta sobre adicacións e a cesión de competencias do Pleno á Xunta de Goberno", aunque no aprecian avances sustanciales y pidieron otras con informes de Intervención y Secretaría, así como la posibilidad de votar cada una por separado en sesión plenaria. También repiten que "non imos asinar un cheque en branco ao bipartito ACE-PSOE".