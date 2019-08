Bueu ensalza el "mellor polbo" del mundo con una llamada para proteger la "patria" del océano

Bueu presume de disfrutar del "mellor polbo" del mundo, algo difícil de discutir. Como también es imposible rebatir que si se quiere seguir gozando de este manjar de nuestra gastronomía hay que cuidar de los océanos, que debido a la acción humana albergan otros grandes mares de contaminación en forma de plásticos. Esa fue la llamada de atención de la pregonera de la XX Festa do Polbo de Bueu, la escritora y bióloga Marta Currás, que hizo un llamamiento para "entender que o mar comeza en nós, nas nosas accións, no que consumimos e no que descartamos". Una reflexión para "consumir con sentidiño, a rexeitar plásticos dun só uso, a pensar que boa parte do noso lixo plástico vai ao mar" y proteger así esa otra "patria" que es el océano. El Atlántico.

La fiesta alrededor del pulpo cumple ya 20 años y su objetivo es promocionar el producto local, capturado artesanalmente por la flota de Bueu y que se comercializa a través de la cofradía a través de la marca de calidad "Polbo das Rías". El próximo objetivo es conseguir la declaración de Festa de Interese de Turístico de Galicia, algo en lo que el Concello se pondrá a trabajar al concluir esta edición. El recinto de A Estacada abrió el viernes sus puertas y ayer a mediodía, antes de que se empezasen a repartir raciones, Marta Currás se encargó del pregón inaugural. La autora nació en Madrid, reside en Vigo y su infancia está íntimamente ligada a Bueu, especialmente por los veranos vividos en la playa de Pescadoira. "Dende entón vivín en diferentes cidades, levo decenas de desprazamentos e viaxes ás costas, pero este é o único lugar permanente na miña traxectoria. Se podo chamar a un lugar a miña patria, ese lugar sería Bueu", aseguró en su intervención.

La primera parte de su pregón tuvo un tono claramente emotivo, rescatando algunos recuerdos de aquella infancia. "Ver como se pescaba o polbo preto da praia e se mazaba nas rochas de Pescadoira cos seus corenta e nove golpes normativos", rememoró Currás. Tiempos de infancia y adolescencia en los que el único contacto con la tecnología era "sentarnos diante da tele coa familia para ver 'Verano azul' un agosto tras outro". Desde entonces el mundo ha cambiado, como reconocía la pregonera. No solo porque ya no se reponga "Verano azul" o porque el pulpo haya sido "indultado" de aquel casi medio centenar de golpes de rigor. "O mar, todos os mares e océanos, mudaron moito desde que Chanquete morreu por primeira vez", lamentaba Marta Currás.

La pregonera introdujo sutilmente su formación como bióloga, pero no para hablar sobre la disminución de la biodiversidad marina. Lo hizo para dejar una reflexión, para recordar que si se pueden celebrar fiestas como la de Bueu alrededor del pulpo es por el océano, al que se refirió como "a nosa patria, a de todos, máis que calquera outra". Un medio con el que "os nosos vínculos trascenden o afectivo, o legal e o histórico". Una forma de llamar la atención acerca de que "necesitamos o océano para sobrevivir e para que os nosos fillos sobrevivan".

La Concellería de Turismo invitó a Marta Currás a leer el pregón como reconocimiento a esa relación con Bueu y al reciente Premio Nostromo de Novela Marítima por "La memoria de las olas". A la apertura de ayer acudieron representantes de los grupos políticos de la corporación y en su discurso el alcalde, Félix Juncal, siguió el hilo apuntado por la pregonera. "O polbo forma parte da nosa identidade e da nosa base económica. É importante que defendamos os nosos recursos e o sector do mar, para que teñamos futuro debemos concienciar a cidadanía para que se comporte de forma máis sensible co noso planeta", afirmó.

También intervino el patrón mayor de la Cofradía de Bueu, José Manuel Rosas, que participa en la organización. "Esta festa é a posta en valor dun produto moi importante para a nosa flota. Estou orgulloso de que se recoñeza ao polbo de Bueu como o mellor polbo do mundo", sentenció el patrón mayor.