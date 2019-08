Vecinos de Tirán recelan del nuevo dique de O Con y pedirán su regeneración ambiental

La construcción de un rompeolas flotante de 140 metros que prolongue la punta del dique de O Con y permita abrigar mejor los amarres de bateeiros en A Mosqueira, así como instalar un futuro pantalán flotante interior, se debatirá también en el Pleno de Moaña. Y es que la Asociación de Veciños de Tirán y la de O Real acordaron presentar una moción a través de la que esperan la redacción por parte de la Xunta de un proyecto integral de regeneración ambiental de toda la lámina de agua que queda dentro del actual rompeolas. Para ello, solicitan de Portos de Galicia una reunión con todos los sectores afectados, incluyendo a los profesionales, sociales e institucionales, para formalizar un compromiso en el sentido indicado.

Pese a que la mejora del abrigo y la ampliación del número de amarres es una necesidad expresada desde hace años por el sector mejillonero, desde ambos colectivos vecinales recelan de la obra, recalcando que la inversión de 850.000 euros se sumará a los millones de euros empleados en proyectos fallidos e infraestructuras ejecutadas ya en los últimos 15 años, "sen que se teña dado coas solucións técnicas nin resolver de xeito definitivo as necesidades do sector do mar".

Para estos colectivos, las inversiones y proyectos se realizan con la visión de la dársena de O Con como una plataforma para la actividad industrial, "que xa na súa orixe intentouse facer co seu completo aterramento". Lamentan que se olvide siempre el "impacto ambiental, paisaxístico ou social. Mirando para outro lado ante o estado de degradación da dársena, consecuencia de todas esas instalacións, coa morte do banco marisqueiro orixinal, entre outros efectos negativos", advierten.

En la exposición de motivos de su moción, los colectivos repasan cómo el dique actual para el interior se ejecutó en el año 2004 y cómo desde 2008 se acumularon grandes bloques de cemento en la explanada de A Mosqueira, que se iban a destinar a una ampliación de 60 metros de la dársena de A Mosqueira. Fue una obra fallida por culpa de los lodos acumulados en el fondo marino. Desde entonces los técnicos estudiaron múltiples alternativas hasta dar con la que está actualmente en proceso de adjudicación, que sería el pantalán flotante de abrigo que estará integrado por siete bloques monolíticos de hormigón, de 20 metros de longitud cada uno, 5 metros de ancho y 1,8 metros de puntal.

Como cimentación Portos propone instalar de forma preliminar 38 muertos de hormigón de dimensiones 2,5x2,4, con 0,90 metros de canto.

El abrigo, que ya facilitará un par de amarres por la cara exterior de A Mosqueira, será la primera fase para el futuro dragado y construcción de un pantalán interior en forma de "T", que debería tener capacidad para otros 15 amarres. Se busca así reducir los problemas que sufren diariamente los bateeiros que operan desde este muelle. Pues la falta de espacio les obliga a abarloar en varias filas, originado retrasos, por ejemplo, a la hora de salir a faenar.

En el proceso de adjudicación se han presentado siete empresas candidatas y el plazo de ejecución previsto es de seis meses.