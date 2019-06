Un total de 118 niños, sin plaza en las cuatro guarderías Galiña Azul de la comarca

La falta de plazas para cubrir la demanda de niños de 0 a 3 años en las cuatro guarderías Galiña Azul de la comarca es evidente analizandolas cifras de los listados de admitidos y en espera, que acaban de publicar el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar y la Agencia Gallega de Servicios Sociales.

Un total de 194 niños y niñas abrirán el próximo curso escolar en los cuatro centros de O Morrazo: 38 en A Choupana y 69 en la de O Hío, ambas en Cangas; 49, en la escola infantil O Valado de Bueu; y 38 en la escola infantil de Moaña en Quintela; pero 118 se han quedado fuera, en lista de espera.

La escola infantil de A Choupana, en el centro urbano de Cangas, es la que más lista de espera genera, incluso muy por encima de los niños admitidos. El curso empezará con 38 niños y una lista de espera de 52. Entre los niños que se quedaron sin plaza está 1 en el tramo de edad de 0-1 años; 25 en el tramo de 1 y 2 años y 26, de 2 a 3 años. En este centro inicirán el curso 7 pequeños de 0 a 1; cubren las 12 plazas en el aula de 1 a 2 años y las 19 para niños y niñas de 2 a 3 años.

La alternativa que las queda a las familias sin plaza, salvo que haya alguna baja de última hora, es recurrir a los centros concertados o los privados con el Bono Concilia, que es una ayuda directa de la Xunta para llegar a sus hijos a la escuela infantil que esocojan.

En el caso de la guardería Galiña Azul de O Hío, con 69 niños admitidos, la lista de espera ya baja a 10. De 0 a 1 inician el curso 5 niños; de 1 a 2 años lo inician 25 y solo hay una en espera y de 2 a 3 años hay 39 y 9 se han quedado sin plaza.En la de Bueu empiezan 49 niños, solo 2 de 0 a 1 años; cubren las 12 plazas de 1 a 2 años y quedan 12 en lista de espera y comienzan 35 en el curso de 2 a 3 años, sin ningún niño en lista de espera.

Por lo que respecta a Moaña, empiezan 38 niños con una lista de espera de 44. De 0 a 1 años entran 7 y se quedan sin plaza 3; de 1 a 2 años, lo hacen 12, y 20 se quedan sin plaza; y de 2 a 3 estrenan el curso 19 mientras que 21 se quedan sin plaza.

El concejal de Ensino de Cangas, Xoan Chillón, asegura que llevan tres años pidiendo la ampliación de A Choupana, que hubo reuniones con el gerente del Consorcio, Perfecto Rodríguez, que asumió la necesidad de que había que dotar de más plazas a Cangas y el Concello pasó a estar en lista de espera preferente para dotarle con 30 más. Pero añade que en este último año no encontraron la buena voluntad de los primeros. También añade que se mezcló por el medio la situación da vacío legal que se generó cuando la Xunta obligó a los concellos a cofinanciar esta enseñanza y desde los ayuntamientos se negaron al entender que no estaban obligados a hacerlo en este período de 0 a 3 años . Explica que ese vacío legal se acabó con la Ley/2 de 2017 que obligó a esa cofinanciación por parte de los concellos en la cantidad de 900 euros anuales por alumno. Chillón asegura que hubo un tiempo en que esas cantidades no se pagaron, incluso en la legislatura anterior, pero después se regularizó todo "y estamos pagando", por lo que el concejal entiende que esta situación se tomó como chatantaje para no seguir adelante con la ampliación de plazas y después, en el último año, influyó la política electoral. Chillón asegura sentirse defraudado porque en un primer momento confió en la voluntad demostrada por el Consorcio.