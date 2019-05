La Xunta pide un censo para cuantificar los vecinos con derecho de acceso a Ons

Una propuesta "concreta y detallada" en la que se especifique el número de familiares a los que se quiere extender el derecho de acceso a Ons y, por tanto, el número de personas que se beneficiaría por la medida "en caso de que la solicitud fuese aceptada". Esta es la petición que ayer formuló la Xunta de Galicia al Concello de Bueu en la reunión que la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, mantuvo con el regidor buenense, Félix Juncal, además de con representantes de todos los grupos de la corporación y de los colectivos vecinales de la isla.

La Administración Autonómica quiere que se le facilite un censo actualizado, un documento que se elaboraría, según apuntó Juncal, no solo con los datos del padrón municipal sino también con otros, como, por ejemplo, el que la propia Xunta posee con el inventario de viviendas del archipiélago. El censo sería uno de los ejes principales sobre los que trabajar para regular el acceso directo a Ons para los concesionarios así como para sus familiares y personas de su entorno próximo. Do Campo se comprometió asimismo a realizar un estudio para determinar el número máximo de personas que podrían pernoctar en cada una de las viviendas de uso residencial que hay en la isla, dando así respuesta a una de las peticiones que le fueron formuladas por los vecinos durante la entrevista.

Desde el concello buenense se realizó otro planteamiento, el de conocer el promedio de vecinos de Ons que visitan la isla durante el verano. "Estamos a falar de establecer unha serie de límites e un control de acceso cando poderían resultar innecesarios", explicó Félix Juncal. "Se a información que teñamos de anos anteriores apunta a que non se chegan aos límites dese máximo soportable pola illa, non faría falla plantexar unhas restriccións", añade. La Consellería de Medio Ambiente aceptó recabar esos datos tanto a través de Parques Nacionales como de las navieras que operan en la isla. Juncal subrayó que antes de plantear propuestas hay que realizar un análisis de la situación "e despois ver as posibles solucións. Penso que aínda non está o tema ben diagnosticado".

La directora xeral de Patrimonio Natural se mostró dispuesta a estudiar las demandas de los concesionarios de Ons en busca de un acuerdo, pero insistió en que cualquier derecho de acceso deberá respetar los informes técnicos que señalan la capacidad máxima que puede soportar el enclave natural "sen que se poñan en perigo os seus valores naturais e ambientais". Todas las partes quedaron emplazadas a una próxima reunión una vez se tengan todos los datos del censo, del promedio de vecinos que visitan la isla durante el verano y de la capacidad de alojamiento de las casas de los colonos. La reunión de ayer se celebró en Pontevedra después de que Medio Ambiente aplazase hasta después de las elecciones municipales la que tenía prevista el pasado día 15.