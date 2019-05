"El síndrome de Down es una característica, pero no un impedimento para la política"

José Carlos Martínez repite por segundas elecciones locales en la lista del PP de Moaña. Como suplente, a sus 28 años ya es un veterano de la política, pues es común verle en las acciones de su formación y en los plenos de la corporación. Natural de O Caeiro (Meira), Martínez tiene síndrome de Down y demuestra que esto no supone ningún impedimento ni para trabajar ni para participar activamente en política. Asegura que vivió esta campaña "con la misma ilusión que la primera pero con más experiencia. Estamos haciendo un buen trabajo y el domingo se verá recompensado", confía.

Asegura que cuando empezó a participar en política su familia se lo tomó muy bien. "Para ellos es un orgullo que sea parte del cambio de rumbo en Moaña. Tener síndrome de Down no es inconveniente para muchas cosas".

Desgraciadamente asegura que en estos años sí que sintió discriminación por parte de rivales políticos. "Han llegado a reírse de mí y a hacer comentarios que dejan mucho que desear. La verdad es que no me importa mucho porque demuestran el tipo de personas que son, carentes de vergüenza y de sentido común". Lo que sí reconoce es que algunos comentarios "hacen daño a mi familia". Desvela que a sus padres les llegaron a criticar "por dejarme entrar en un partido político".

Asegura, entre críticas al gobierno local bipartito, que suma como todos los integrantes de la lista del PP. "El síndrome de Down no es más que una característica, no un impedimento".

Carlos Martínez tilda de "nefasta" la gestión del bipartito y sueña con ser algún día el edil encargado de gestionar las fiestas en el municipio. Asegura que siempre fue del PP "porque creo que es el partido más razonable y el que más ha hecho por Moaña. Siempre fui del proyecto de José Fervenza".

Alega que, de los resultados de este domingo, solo espera que su formación "gane con mayoría absoluta. No hay otra opción, nosotros no tenemos socios que nos hagan el trabajo sucio", concluye.