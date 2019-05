El PSOE apuesta por la participación vecinal para la reforma de los espacios públicos

El candidato del PSOE de Bueu, José Manuel Vilas, mantuvo ayer una reunión con los vecinos de Banda do Río para explicar sus propuestas para este barrio y para defender que las actuaciones en cualquier espacio o edificio público se harán a partir de un concurso de ideas. "Sempre coa máxima implicación dos veciños e solo coa súa conformidade. Espazos para os veciños, pero coa a súa implicación e non impostos desde a planta nobre do Concello", afirma Vilas.

El candidato socialista sostiene que algunas de las posibilidades expuestas ayer son extrapolables a otros lugares de Bueu. Apuesta por la regeneración de espacios públicos con criterios de sostenibilidad ambiental. José Manuel Vilas apuesta por facilitar la accesibilidad, la instalación de composteros y la apertura de carriles bici y aparcamientos para estos vehículos. "Nos 12 anos de goberno do BNG non se abriu nin un metro de carril bici e non hai un só aparcamento", denuncia.