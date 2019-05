El PP aboga por rotar aparcamiento en la plaza y activar con alternativas la planta superior

Representantes de la candidatura del PP al gobierno de Cangas se reunieron con la directiva de los comerciantes de la plaza de abastos para escuchar sus demandas y explicarle sus propuestas. El alcaldable, José Enrique Sotelo, defiende el mercado municipal como "motor económico e catalizador do pequeno comercio e do casco vello", y aboga por poner en marcha una "zona azul" con parquímetros y de carácter gratuito, que no busca recaudar sino obligar a la rotación de vehículos y favorecer al comercio. Los populares también abogan por "profesionalizar" la gestión de la plaza y reactivarla con instalaciones complementarias en la planta superior.

Por otra parte, el PP trasladó a los vecinos de Darbo su idea de dotar de un nuevo acceso a Seixo desde el vial de Herbello.