José Cruz: "La política la ocupa gente mediocre, Ciudadanos Bueu puede marcar un antes y un después"

José Cruz, en la playa de Banda do Río, en una limpieza.

José Cruz, en la playa de Banda do Río, en una limpieza.

Ciudadanos debuta en Bueu en unas elecciones municipales y su candidato a la Alcaldía es José Cruz.

- Ciudadanos Bueu afronta su primera campaña en unas municipales. ¿Qué están percibiendo?

-Es mi primera experiencia política interactuando con mis vecinos y solo recibimos nuestras de cariño. Estamos percibiendo y recogiendo un mensaje claro: "Bueu necesita un cambio". Un cambio que pasa por Ciudadanos. Mucha gente nos para por la calle y nos dice que pueden sentir que somos los que desprendemos más ganas e ilusión.

- Su formación es la gran novedad de estas elecciones locales. ¿Cuáles son los objetivos electorales que se marcan para esta cita?

-Supongo que aspirar a entrar en la corporación y a tener influencia. Nuestro objetivo es ser el partido más votado. Necesitamos la legitimidad del pueblo para poner en práctica nuestras medidas.

- La confirmación de Ciudadanos implica que Bueu tendrá una de las convocatorias municipales con más partidos en liza, hasta cinco candidaturas. ¿Cómo puede afectar eso al voto?

-En democracia es bueno, el espectro es más amplio y viviremos una jornada apasionante. ¿Cómo afectará? Sinceramente, los vecinos tendrán que decidir si quiere más de lo mismo o vota un partido limpio, sin pasado ni plagado de escándalos.

- ¿Están abiertos a pactos o acuerdos con otras formaciones o hay líneas rojas?

-Ciudadanos ha demostrado que tiene la capacidad de llegar a acuerdos. Los políticos tenemos que tener esa capacidad. Somos un partido abierto al diálogo y al entendimiento.Actualmente la falta evidente de diálogo del actual gobierno genera obstrucción en nuestro municipio que impide el desarrollo. Nosotros no llegaremos a la política para echar la culpa o declinar responsabilidades. Estamos obligados a gobernar y llegar a los acuerdos necesarios independientemente del color político siempre que sea por el bien común de nuestros vecinos.

- ¿Qué fue lo que impulsó la decisión de configurar una candidatura de Ciudadanos en Bueu?

-Sinceramente, sufrir el estado de abandono que existe en Bueu. Por desgracia, la política está siendo ocupada por gente mediocre. Yo tengo una visión de la política municipal diferente. Creo que uno debe presentarse cuando sabe que puede aportar algo nuevo, un valor añadido que contrarreste las malas políticas del último mandato. Personas como yo, que hemos desarrollado nuestras carreras profesionales fuera de la política, con un sentido de responsabilidad nos llama a dar un paso al frente cuando observamos y sufrimos la falta de rigor, responsabilidad y profesionalismo del actual grupo de gobierno. Sinceramente, me veo en un punto de madurez y la experiencia necesaria para poder liderar al equipo de Ciudadanos Bueu para conseguir un antes y un después.

- ¿Cómo definiría el grupo que ha formado para estas elecciones?

-Hemos formado una lista electoral diversa y en la que están representados todos los sectores de la actividad de Bueu. Además de ser unos excelentes profesionales, son mejores personas, están comprometidos con el proyecto aportan ideas y con ganas de hacer muchas cosas. Queremos poner en valor al equipo, que los vecinos nos vean en conjunto a la hora de valorar nuestra candidatura. Que piensen a quién le dejarían las llaves de su casa, mediten y que después depositen su voto.Cuando decidimos dar un paso adelante, es porque estamos convencidos de que podemos hacerlo mejor.

- ¿Cuáles son las principales propuestas su programa electoral?

-Vamos a dotar al rural, el eterno olvidado, de las infraestructuras necesarias para el siglo XXI (saneamiento, caminos, 4G y aceras). En segundo lugar, concretaremos la exención del Impuesto de Plusvalía (IVTNU) en aquellas transmisiones de bienes por herencia, pacto sucesorio o donación. En tercer lugar, recuperar nuestro puesto de la Guardia Civil con base en Bueu. Todos los buenenses se merecen seguridad sin desplazamientos innecesarios. En cuarto lugar, adaptar los servicios municipales y viales para permitir la accesibilidad a personas con movilidad reducida. Y, en quinto lugar, apostar por el Museo Massó como referente cultural de nuestro pueblo de tradición marinera e impulsar su ampliación.

- Ser una formación nueva, integrada por personas sin mochilas en la política, ¿es una ventaja o puede ser una desventaja si se percibe como falta de experiencia?

-Que seamos personas "sin mochilas" supone claramente una ventaja, se traduce en transparencia, sin vicios ocultos, el cambio necesario para impulsar el desarrollo en políticas útiles. Esto quiere decir que podemos promover la transparencia, el gasto público responsable, la evaluación del impacto de las políticas y la capacidad de llegar a acuerdos, superando la desidia y la obstrucción que se ve en muchos municipios y que impiden el desarrollo para los ciudadanos. ¿Experiencia? Nosotros venimos de la empresa privada, yo por ejemplo estoy acostumbrado a manejar presupuestos que multiplican el del Concello de Bueu. El grupo duro de nuestra lista está constituido por profesionales con una carrera profesional dilatada, ocupando puestos de dirección. La gestión del ayuntamiento necesita profesionalizarse, adecuarse a las tecnologías de gestión del siglo XXI. Necesitamos políticas de ahorro, sostenibles, eficientes y no subir sistemáticamente los impuestos a nuestros vecinos. Las malas gestiones no pueden traducirse en más impuestos. En la empresa privada si gestionas mal tu presupuesto no tienes una segunda oportunidad.

- Es evidente que el voto no puede extrapolarse entre las distintas convocatorias electorales, pero ¿cómo cree que le afectará el buen resultado de Ciudadanos en las generales?

-No me gusta hacer predicciones, yo creo en el resultado del esfuerzo y el trabajo bien hecho. Es cierto que siempre es mejor el viento de cola y no de cara, pero las elecciones municipales son otra cosa. Sinceramente, creo que lo que afectará al buen resultado será gracias al trabajo que venimos realizando y realizaremos de cara a los comicios el 26 de mayo.

- ¿Cuáles son los retos que debería plantearse Bueu como pueblo para los próximos cuatro años?

-Un pueblo para todos, en el que seamos referente en sostenibilidad, desarrollo y respeto con el medio ambiente. Un pueblo en el que los vecinos solo tengan que preocuparte en de las cosas importantes, familia, trabajo y amigo. Creemos que las administraciones públicas deben facilitarnos la vida y no poner trabas. Nuestro reto es eliminar la burocracia innecesaria, simplificar estructuras administrativas y fomentar la participación y la transparencia. Creemos que si la política no es útil al ciudadano no es política.