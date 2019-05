Vecinos de Sabaceda exigen más limpieza y consideran que el barrio está abandonado

Vecinos del barrio de Sabaceda quieren hacer oír su voz en este periodo electoral, al entender que el barrio está abandonado y "somos los últimos de la fila. Mientras Moaña crece el barrio de Sabaceda malvive a la sombra de un ayuntamiento que no lo representa", aseguran. Critican aspectos concretos como un alumbrado público "de más de 40 años" y aseguran que la basura invade el barrio: "La limpieza viaria es inexistente y los contenedores están deteriorados y sucios".

Sobre las instalaciones para los niños, lamentan que con el paso de los años pasaron de tener un preescolar "a no tener ni un parque en donde los pequeños puedan jugar a salvo de los coches". Aseguran que los mayores de Sabaceda deben desplazarse a O Redondo para poder hacer ejercicio en un parque biosaludable. "Así tampoco están cansados y no echarán de menos que en todo el barrio no dispongamos de un solo banco en el que descansar", explican con ironía.

Eso sí, aseguran que lo que tienen es "el mejor cruce de todo Moaña" en donde los accidentes son continuos y temen sufrir una desgracia. "Sufrimos una velocidad excesiva, un flujo de tráfico incontrolable y una pésima señalización", argumentan.

Estos vecinos, que piden a la política local que "no desatienda a gran parte de los ciudadanos para focalizarse en cuestiones banales", también lamentan que hayan perdido su colegio electoral. "Nos dicen que lo suprimió la junta electoral" aseguran con desconfianza. Concluyen señalando que, si tienen que desplazarse para votar, "como somos muy obedientes en estas elecciones igual no votamos, porque total para nosotros seguirá todo igual de mal".