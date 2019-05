La Asociación Meiro pide una reunión con el Concello de Bueu por la denuncia de Aqualia

La Asociación Cultural Meiro, que organiza el Encontro Degustación do Millo Corvo, ha presentado a través del Rexistro Xeral del Concello de Bueu una solicitud de reunión con el alcalde. La directiva explica que solicita este encuentro para que se les informe acerca de la denuncia que interpuso la concesionaria municipal Aqualia contra la asociación por el uso del agua del río Frade durante los preparativos del Encontro do Millo Corvo de este año. Aseguran que no han recibido ningún tipo de información sobre el trámite de la denuncia y quieren tratar la situación con el Concello.