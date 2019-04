Ambulantes de etnia gitana advierten de que estarán atentos a la nueva ordenanza

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia, que aglutina a vendedores ambulantes de etnia gitana, asegura que estará atenta a cualquier cosa anómala que figure en la nueva ordenanza de regularización del mercadillo de venta ambulante de Cangas, que está ahora en fase de borrador. Aunque, de forma sorprendente, señala que las leyes son de obligado cumplimiento, no dan lugar a negociación. Este colectivo, a través de su secretario Miguel Valverde, critica a la Asociación de Vendedores Ambulantes de O Morrazo.

Anuncia la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia que diversa organizaciones de vendedores ambulantes de etnia gitana y con la reciente Cooperativa de Vendedores Ambulantes "Los Aislados" no permitirán "Ni una más" y para ello contrataron a un servicio jurídico experto con órdenes de llegar a las últimas consecuencias , "caiga quien caiga y llevar a la vía penal para aquellos que cometan delitos de prevaricación continuada. Se va a vigilar y a controlar las coletillas o la letra pequeña que pueda tener la próxima ordenanza municipal de venta ambulante y no permitirá discriminaciones, vulneraciones de derechos o racismo en la letra pequeña o coletillas, algo habitual en alguna ordenanzas municipales de venta ambulante". Asegura este colectivo que está de acuerdo con que las licencias sean por 10 años y con los puestos transferibles. Recuerda, además, que la nueva Ley no otorga privilegios a los veteranos y todos tendrán que ir a su sorteo público próximamente. Señala que esta asociación y sus aliados cuentan con una nueva generación de vendedores ambulantes de Vigo de unas 500 personas que quieren entrar en los sorteos. Apunta este colectivo que la regularización del mercadillo de Cangas servirá de base para las ordenanzas que confeccionen después los mercadillos de Bueu, Moaña, Pontevedra y Vigo."Estaremos atentos a lo que pase". La edil de Comercio del Concello de Cangas, Ánxela Vizoso, ya comentó que solo es un borrador y que se escucharía a todas las partes.