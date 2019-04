ACB pide una comisión para regular los cupos de Ons y defiende la prioridad de los vecinos

La junta de portavoces de Bueu se reunirá esta tarde para tratar de consensuar una postura conjunta de respaldo a los vecinos de Ons con motivo de la implantación de cupos de acceso dentro del Parque Nacional Illas Atlánticas. ACB SON ha adelantado ya su postura, que será la de solicitar una comisión en la que se integren vecinos, Concello de Bueu, Xunta de Galicia y Gobierno Central, pero defendiendo la prioridad que sobre otros visitantes deben tener, a su juicio, los colonos.

Así lo manifestó el portavoz de la formación nacionalista, Julio Villanueva, quien subrayó su respaldo a las reclamaciones vecinales pero criticó también la postura adoptada tanto por Partido Popular como por BNG, a quienes acusó de "facer campaña electoral con este tema". Villanueva se remitió incluso años atrás para recordar un pleno en el Parlamento Galego en el que "mentres a oposición votaba para que os veciños tivesen a propiedade das súas vivendas en Ons, chegou Núñez Feijoo de último e votou en contra". Esto supone, señala, "que os veciños non sexan propietarios, como cremos que debía ser. Está claro que teñen prioridade sobre os demais".

ACB SON reconoce la necesidad de establecer una limitación de acceso al archipiélago. "Debe ter un aforo, non pode ser completamente libre", señala Julio Villanueva, a la vez que echa mano de un símil futbolístico para ratificar los derechos de los vecinos. "Esto é como un campo de fútbol, no que o dono é o maior accionista, pero no que os socios desde clube tamén teñen os seus dereitos", afirma. De este modo, continúa, sí está conformo con contar con un cupo determinado de visitas por las particularidades que presenta la isla de Ons, pero también subraya que "os veciños deben ser tratados como os socios prioritarios dun clube, e cos seus asentos poden facer o que queiran". Es más, no entra a valorar si los cupos son más o menos amplios, sino que "a prioridade é dos veciños, que deben poder entrar cando lles pete".

Sobre la actuación del regidor buenense, Félix Juncal, de convocar a los vecinos a varias reuniones apunta que "está en plena campaña. É absurdo falar cos veciños se non hai un responsable da Consellería de Medio Ambiente diante". Asimismo, lo critica por no haber contado anteriormente con los grupos de la oposición. "Como parece que isto se lle está a ir das mans, agora nos chama para facer unha declaración conxunta", manifiesta, si bien aclara que "nós iremos coa nosa proposta" y que "non aceptaremos calquera cousa que se nos plantexe".