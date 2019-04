Emotivo homenaje en Namibia al capitán de Moaña Marcos Antonio Pena, fallecido a bordo del "Campa de Infanzón"

La tripulación namibia del pesquero "Campa de Infanzón", de la empresa viguesa Iberconsa, rindió un emotivo homenaje en el puerto de Walvis Bay, en el país africano, al capitán del pesquero, el moañés Marcos Antonio Pena, de 51 años, fallecido este pasado martes día 16, en alta mar, a causa de un infarto de corazón.

Marcos Antonio Pena. // FdV

El homenaje se realizó en el mismo muelle, frente al barco, cuando el pesquero arribó a puerto con los restos mortales del capitán moañés, una persona muy querida y respetada en el sector, siempre preocupada por sus tripulantes y que consiguieran una buena campaña.

Casado y padre de una hija de 17 años, era natural de Moaña y vivía en Meira. Poco antes de las Navidades había regresado a Namibia para iniciar una nueva y larga campaña que acabaría a finales de mayo. Pero la "morriña" de su familia y de la tierra hizo que hace solo hace unos 15 días volviera a Moaña en donde permaneció durante una semana y de donde se despidió con la esperanza de volver en 45 días.

La armadora viguesa está realizando todos los trámites para la repatriación, vía aérea, del cadáver del capitán moañés, del que destaca su gran entrega.

Marcos Antonio Pena era una persona muy querida como lo demuestra también las palabras que la suboficial a bordo del pesquero remitió a su familia en Moaña:

"Marcos tu prematura y repentina partida me ha dejado con pena y dolor.

Marcos fue un gran líder con fuerte personalidad , un hombre cariñoso, una persona trabajadora y una persona que ama y protege a todo el que está cerca de él.

Era un hombre de voluntad propia, así es como lo recordaré.

La presión que me estaba ejerciendo era tan fuerte e insoportable, y me acabo de dar cuenta de que el me estaba enseñando cómo ser un buen líder y un mejor oficial en el futuro. Lo saludo por su fortaleza y ayuda para convertirme en una pescadora fuerte.

Sus fuertes habilidades de liderazgo y el conocimiento que aprendí de él los usaré para siempre como mis futuras reglas de orientación o cuando me enfrente a obstáculos y desafíos que pueda encontrar en mi carrera de pescador.

Marcos siempre será recordado por muchas personas como un buen líder, un líder que no se molesta si usted es su jefe, un amigo o colegas que tratará a todos por igual, sin importar qué.

Marcos amaba a su esposa y a su hija Noah. Cuando trabaje con él, nunca pasó un día sin mencionar a su hija Noah "

Noah, la hija de Marcos y mi hija Matji son buenas amigas desde que tenían 7 años, por lo tanto, Marcos, siempre que iba o regresaba de España, tenía que llevar sus paquetes ocultos.

Su última visita a la casa en 4 días fue para despedirse de su querida familia, pensé que él los visitaría como de costumbre.

Que dios reciba y le conceda la corona del cielo.

Que su alma descanse en paz"

Isaías 18, verso 22 (leer)

Mensaje de

Good-love Ujama Katjatenja

y su hija Matji