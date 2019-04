Manuel Barreiro y Flavia Pazos, números 3 y 4 del PSOE en Bueu

La lista del PSdeG-PSOE de Bueu para las próximas elecciones municipales sigue cobrando forma. Después de que José Manuel Vilas y Elisa Dios se confirmasen como números 1 y 2 de la candidatura, ayer fue el turno de los dos siguientes, Manuel Barreiro y Flavia Pazos, que serán el 3 y el 4 de la lista.

Barreiro tiene 31 años y es vecino de A Chadiza. Es graduado en Arquitectura Técnica. Se mostró ilusionado "por hacer algo positivo por Bueu. Cuando me lo propusieron no me lo pensé". Por su parte, Pazos también tiene 31 años, es técnico superior en Integración Social y graduada en Educación Social.

Vilas destacó la importante renovación en los primeros puestos y confía en cerrar en estos días la candidatura al completo.