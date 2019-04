El PP anuncia que su campaña no interferirá en la Semana Santa de Cangas

El inicio de la campaña de las elecciones generales coincide este año con la víspera del Día de Los Dolores, cuya imagen saldrá en procesión por las calles de Cangas. Y para que se note, el Partido Popular ha hecho saber que su campaña no va a interferir en la muy prestigiosa Semana Santa de Cangas, de Interés Turístico de Galicia. Así, el jefe de filas del PP cangués, José Enrique Sotelo, anunció que las 25 banderolas que la junta electoral designa a este partido político no se colocarán en el centro de la villa, sino en las entradas, para así interferir los menos posible con los actos religiosos y que las famosas procesiones no se vean salpicadas por banderolas de partidos. Es el único partido que ha confirmado su intención de no interferir en la Semana Santa de Cangas.

Por el momento, para la pegada de carteles de esta noche, el PSdeG PSOE anunció un acto conjunto de las candidatas de Cangas y Moaña, Ana Belén Martín y Marta Freire que tendría lugar en el primero de los municipios. Pero después también se anunció un acto en Moaña con la presencia de la candidata Sara Juncal.

El BNG de Moaña, tal y como señala su responsable local, Daniel Rodas, tiene previsto irealizar la pegada en el lugar habitual, junto a la fuente cibernética, en un panel instalado para la ocasión .El BNG, en Cangas realizará la pegada en la plaza de abastos. En Bueu, los tres partidos tienen previsto realizar hoy un acto conjunto de pagada en la Praza de massó. Faltará Ciudadanos que todavía no ha confirmado su candidatura.