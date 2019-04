Daravelo tacha de "tomadura de pelo" el estado de los viales municipales en Darbo

Pocos días después de tomar posesión la actual corporación municipal de Cangas, la asociación de vecinos Daravelo entregó al gobierno tripartito un completo dossier que recoge "as carencias e deterioros das zonas comúns na nosa parroquia de Darbo" y la petición de que el Concello las fuera solucionando de forma gradual. El documento, y la demanda asociada, volvieron a trasladarse de forma periódica a los responsables municipales y, en vísperas del final de su smandato, la situación persiste. "Os veciños estamos convencidos de que durante esta lexislatura tomáronnos o pelo con un descaro moi sorprendente en gobernos que se din ao servizo dos cidadáns", señalan desde el colectivo, que aprovecha la jornada titulada "Avanzamos na humanización dos barrios e do centro", que se celebra mañana en el salón de plenos, para instar a los participantes a trasladarse a Darbo y conocer ejemplos de lo contrario que se pregona.

"Invitamos ás persoas que vaian ao consistorio para tratar as humanizacións e os retos para o tráfico a que visiten e percorran os camiños do Seixo, Piñeiro, Cunchido, Fonte do Sapo (detrás das naves de Luís Hernández), incluso as fontes e os espazos públicos que forman parte do trazado dos mencionados camiños, para que valoren as peticións que durante catro anos, esta Asociación Daravelo ven xustamente demandando o Concello de Cangas", alegan en un escrito remitido a las autoridades municipales. "Estamos seguros de que será unha actividade moi practica despois da teoría que terán que oír no salón de plenos", añaden, perceptiblemente molestos.

"Pasaron catro anos e seguimos na mesma. As nosas peticións e demandas foron sempre perfectamente documentadas con fotos e planos indicando a situación e pequena memoria do problema a resolver", describen. Con esa documentación, que aseguran haber puesto periodicamente en manos del alcaide y de la edil de Obras e Servizos, han esperado en balde durante todo el mandato sin ver los frutos, lamentan los afectados, que se consideran discriminados frente a otros lugares del municipio a la hora de ejecutar mejoras viarias y no ven motivos para que se les dé la espalda.

Como ejemplos que más les "preocupan" refieren el Camiño do Seixo, "un dos máis transitados do municipio, cunha media de 600 coches e 10 autobuses diarios, único acceso para os veciños e para o Colexio Eduardo Pondal". Su estado es "lamentable" y los vehículos no tienen opción de esquivar baches, dada su estrechez. El Camiño do Piñeiro, el cruce de As Barreiras con Cunchido de Abaixo, o el de Fonte do Sapo también precisan actuaciones urgentes, ya que "como siga sen intervención, o piso pasará de capa de asfalto a simple camiño de terra, como noutras épocas".

Falta de espejos en los cruces y de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en el entorno del cementerio, el "desmoronamento" del regato que cruza el Camiño do Casal o la persistencia de una antena de telefonía en el camping de Liméns "que xa debería estar desmontada" por sentencia judicial, son otros ejemplos de la inacción que denuncian.