Caballero pide no confiar en encuestas y movilizarse para evitar el "susto andaluz"

El PSOE de Moaña no pudo escoger mejor día para inaugurar su sede en la calle Pura Pérez Prado, en O Rosal, que el de ayer cuando se dio a conocer la macroencuesta del CIS que le da como ganador en la elecciones generales del 28A. Así, el ánimo se palpaba en el ambiente de un acto, que reunió a veteranos del socialismo moañés, -juntos pero no revueltos- y lo reconocía el secretario general de los socialistas gallegos .Gonzalo Caballero presidió la inauguración junto a Marta Freire, teniente de alcalde en Moaña que repite como cabeza de lista socialista en las municipales; y al candidato al Senado, Modesto Pose.

Caballero dijo que la encuesta daba mucha fuerza, ilusión, con una intención de voto muy por encima de los otros partidos, con el PP con sus peores resultados desde los 80, aunque también dijo que no se podía confiar. Marta Freire abrió el acto acompañada por los primeros miembros de su candidatura como Ezequiel Fernández, Carlos Juncal, la nueva incorporación Noelia Rodríguez, al lado de Caballero; y Sara Juncal. También estuvieron en la comitiva la candidata socialista de Cangas, Ana Belén Martín; el secretario general y número dos de la lista canguesa, Hugo Fandiño; el alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro y Julio Martínez, excandidato socialista en Moaña y que vuelve a tener un papel activo en el aparato local del partido.

Fue una inauguración en clave de elecciones generales en la que Caballero clamó por una "movilización masiva", no perder un minuto y que se hable con amigos, familiares, escuelas, clubes deportivos... para trasladar la importancia de estas elecciones y no permitir el "susto electoral de los andaluces". Caballero dijo que estaban en juego dos modelos de país: uno el que representa el PSOE, de medidas que favorecen a la mayoría y la igualdad; y el oltro el de la derecha entregada a la ultraderecha "que no quiere avanzar en las libertades y derechos de los ciudadanos y que cuestiona la ley de interrupción del embarazo". Del PSOE dijo que demostró en los diez meses de gobierno de Pedro Sánchez que fue capaz de adoptar esas medidas contra la desigualad "que deja a muchos en la cuneta" y puso como ejemplos la subida de pensiones, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, el plan de empleo juvenil, de retorno de gente emigrada, de protección social a desempelados mayores de 52 años, a colectivos autónomos...

Terminó diciendo que el PP sabe que la cuentas no le salen, que Feijóo sabe que el tiempo de la mayoría absoluta ha llegado a su fin y que el PSOE es el voto útil para frenar a la ultraderecha.