Apoyo de Ana Martín a las rederas

La candidata socialista a la alcaldía de Cangas, Ana Belén Martín, mantuvo un encuentro con representantes de las rederas de Galicia, Pilar Nogueira González con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, el secretario xeral del PSOE, Gonzalo Caballero, además de con el secretario xeral del PSOE de Cangas, Hugo Fandiño.

El colectivo de rederas dio traslado a los representantes socialistas de las reivindicaciones realizadas por este colectivo en relación con desestimación del inicio del procedimiento de reconocimiento de coeficientes reductores al considerarse por parte de la Seguridad Social que no existen indicios de elevados incrementos de tasas de mortalidad o morbilidad debidas a la realización de dicho trabajo. Además, alegan estas profesionales, que aunque no existen pérdidas de vida, es una profesión de gran dureza, siendo la única de las actividades de pesca en las que no existe el reconocimiento del coeficiente reductor de la edad de jubilación lo que contribuye a la desigualdad de género entre hombres y mujeres que se dedican a tareas idénticas.

Altavoz

Por su parte, la candidata Ana Belén Martín manifestó su apoyo a las mencionadas reivindicaciones y se comprometió a ayudar y a colaborar a la hora de servir como altavoz para esta justa reivindicación, recordando como ya lo hiciera en su intervención en el acto celebrado el sábado en el Auditorio de Cangas, que las políticas que se realizarán desde su candidatura tendrá un claro carácter de género.