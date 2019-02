Fervenza acusa al bipartito de inacción ante el aumento del desempleo en Moaña

El dirigente del PP moañés y candidato a la Alcaldía, José Fervenza, criticó ayer al gobierno local de Moaña tras conocer los datos del incremento del desempleo en el municipio. Y es que en el primer mes del año el comportamiento del mercado laboral fue particularmente negativo en Moaña. En total el desempleo aumentó en 63 trabajadores y son 1.510 los vecinos que buscan un puesto de trabajo.

Fervenza acusa al bipartito de inacción ante este problema. "Non adoptan ningunha medida de emprego. Prometeron crear un viveiro de empresas na campaña. O anunciaron para o alto da praza, vai rematar o mandato e non se fixo". Para Fervenza, lo único que creó el bipartito fue "un viveiro de parados que non para de medrar".

Aprovechó para criticar el apoyo del BNG al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. "Apoian a Maduro e levan a cabo a súa mesma política. Os venezolanos escapan por milleiros por falta de comida e de Moaña a xente ten que escapar porque non hai traballo", argumenta.

Insiste en que el aumento del paro en Moaña refleja "falta de capacidade de xestión nese aspecto". En O Morrazo, Moaña es el segundo municipio con más destrucción de empleo en enero detrás de Marín. Solo Cangas pudo reducir ligeramente la cola del paro en el primer mes del año.

El Concello obtuvo financiación de la Diputación, con dos anualidades de 250.000 euros cada una, para convertir la planta alta de la plaza de abastos en un vivero de empresas.