Los presupuestos fijan 57 actuaciones en las parroquias, de las que 20 se ubican en la de Moaña

El concejal de Facenda de Moaña, el nacionalista Aldán Santamarina, presentó en el pleno de aprobación de los presupuestos, un desglose de las inversiones, por parroquias, con un total de 57 actuaciones, de las que casi la mitad (20) se quedan en la parroquia del casco urbano, 13 corresponden a Meira, 10 a San Martiño, 8 a Domaio y 6 a Tirán. En la parroquia de O Carme de Moaña figuran 15 actuaciones con inversión en los presupuestos y 5 pendientes de subvención. Así, en la relación de las primeras con inversión están el proyecto del vivero de empresas en el alto de la plaza de abastos; mejoras en el palco de la música, arreglos en el local de Protección Civil en el antiguo Concello; la mejora del camino de A Xeira; la redacción del proyecto para concluir el paseo marítimo de Seara; la climatización de la Casa do Concello; la mejora del parque de la Praza do Concello; el saneamiento de As Barxas, que está en ejecución; la humanización de Curros Enríquez; el desarrollo de la urbanización de los terrenos de Sixalde para ubicar el centro de salud; pintado de la Casa da Mocidade; asfaltado de Pozo Negro, mejora de la carretera Redondo-Paradela, rehabilitación del lavadero Río dos Porcos y mejora del Camiño da Fraga. Pendiente de subvención están en esta parroquia la mejora de las iluminaciones de la travesía Ramón Cabanillas, de Concepción Arenal y de A Fraga, así como en la PO-313.

La segunda parroquia con más actuaciones es Meira, con un total de 13, de las que 11 tiene inversión real y 2 están pendientes de subvención. Se trata igualmente de mejoras de iluminación para cambiar a luces led todos los caminos de Meira y la humanización de As Raíñas. En Meira hay inversión para un proyecto de accesibilidad en A Xunqueira, para un skate park, el asfaltado de A Seca y Amieiros, la mejora del parque de Samertolaméu, el asfaltado del Camiño Augafrida, la mejora del atrio de la Peregrina, del lavadero y fuente de Latón y la humanización de Couso.

Por lo que respecta a San Martiño es la tercera parroquia en importancia, con 10 actuaciones, de las que solo la iluminación de Ameixoada está pendiente de subvención. El resto de las inversiones se distribuyen en la mejora del parque infantil de O Casal, la iluminación de terreno de juego del campo de fútbol de O Casal; la mejora de la iluminación en O Cruceiro, de O Pasante, en donde también se contempla la mejora del camiño Río do Muiño; la humanización de Sabaceda y el proyecto del parque forestal de A Paralaia.

La parroquia de Domaio se lleva ocho actuaciones en los presupuestos municipales, de las que la mejora de iluminación de la carretera de San Benito está pendiente de subvención. En la relación de inversiones a acometer en 2019 está el proyecto de redacción del camino escolar; la mejora del parque infantil frente a la iglesia, pintado del club de jubilados, la finalización del paseo marítimo en el último tramo frente a este club que está bloqueado por Portos; el proyecto del Camiño Fontán, pintado del Centro Cultural Rosalía de Castro y mejora del atrio de San Benito a través del plan Labora III.

Tirán es la parroquia con menos actuaciones, pero sin embargo en su zona se desarrollará uno de los proyectos estrella de este gobierno como es la recuperación del Camiño Real para comunicar vía peatonal a los cascos urbanos de Moaña y de Cangas. En esta parroquia figura el proyecto de mejora de Os Remedios, el camino escolar seguro del colegio, la mejora de la iluminación de Daniel Castelao, la demolición de Cada do local y la rehabilitación del lavadero de O Con.