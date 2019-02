El PP de Moaña apoya una moción contra los recortes de sanidad y Caballero dice que refleja "a soidade" de Feijóo

El secretario general del Partido Socialista de Galicia, Abel Caballero, visitó ayer Moaña para reunirse con la portavoz del grupo municipal y teniente de alcalde, Marta Freire; y el secretario local del partido y edil, Ezequiel Fernández, delante de la Casa del Mar que alberga el Centro de Salud, con el fin de escenificar el rechazo socialista a la actual situación sanitaria de Moaña y criticar los recortes del presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Aprovechó que en el pleno de la noche anterior se había aprobado por unanimidad, con el apoyo del PP, una moción en defensa de la sanidad pública,contra dichos recortes y a favor de la manifestación del próximo día 10 en Santiago, para señalar que la soledad de Feijóo es tan grande que "ata os cargos do PP se rebotan contra os seus recortes na sanidade pública".

El texto aprobado en la moción llama a "rexeitar a política sanitaria de recortes e desmantelamento da sanidade pública galega, levada a cabo polos gobernos do PP na Xunta de Galicia" e insta a Feijóo a "solventar de forma inmediata os problemas ocasionados pola súa política de recortes".

Caballero dijo que"Feijóo empeza a ver que a marea de mobilizacións en defensa da sanidade pública chega aos cadros políticos do PP en toda Galicia". Añadió que "a situación é tan grave que o PP xa está vendo como se descompón o seu apoio interno ás súas políticas. Os cargos públicos estanse rebotando contra Feijóo e o seu conselleiro de Sanidade, porque ven que as súas políticas son un desastre e unha falacia".

En el caso concreto de Moaña, Gonzalo Caballero indicó que "a mobilización social freou o intento do PP de recortar a quenda de tarde en Atención Primaria, mentres o PAC acumula problemas graves e o mesmo ocorre nos servizos de pediatría ou fisioterapia".

En este asunto abundó Marta Freire, quedetalló que los pediatras que debieran atender 800 cartillas, "están atendendo a 1.500, o que os sitúa moi por riba da ratio recomendada polo propio Sergas; mentres o fisioterapeuta atende el só a 18.000 pacientes".

Insistió en que no hay servicio de pediatría por la tarde, lo que "imposibilita a conciliación" y el Punto de Atención Continuada ( PAC) se está "desmantelando a pasos axigantados. Nel traballan un só médico e unha enfermeira e non hai reforzos na fin de semana, de xeito que queda desatendido no caso de que os profesionais teñan que saír a unha urxencia ou a prestar atención domiciliaria". En esta visita, el secretario xeral del PSdeG hizo hincapié "no desmantelamento, privatización e precarización da sanidade pública" que Feijóo, dijo, había puesto en marcha en los casi 10 años al frente de la Xunta.

De hecho, ayer, en la campaña puesta en marcha por el PSdeG en las redes sociais sobre el #10yearschallenge de Galicia, se evidencia que los recortes de la Xunta en atención primaria casi alcanzan los 200 millones de euros con respecto a 2009 y que son 1.300 profesionales menos.