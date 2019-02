Mera afirma que su dimisión se debe a que el alcalde actuó de forma desleal e imprudente

Mientras al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) le gustaría que Héitor Mera (BNG) reconsiderara su decisión de abandonar el cargo de concejal de Cultura e Normalización Lingüística que ocupaba desde el inicio de este mandato, el edil nacionalista afirma que actuó en conciencia y que no va " a templar gaitas". Héitor Mera afirma que se llegó a esta situación de crisis de gobierno por culpa de Xosé Manuel Pazos Varela, que no habló con él antes de manifestar públicamente el apoyo logístico del Concello al Enterro de O Momo que organiza la comparsa Os de Sempre, con la que había roto conversaciones tras graves insultos a su persona y a trabajadores del Concello de Cangas. En este sentido, Héitor Mera manifiesta que no se pueden continuar conversaciones con personas que carecen de civismo. "Eles insultáronme, e tamén aos traballadores do Concello e non pediron disculpas. E logo vai Pazos e mete o zoco porque fala sen antes saber o que pasou. So me deixa a opción de dimitir. So teño unha palabra", señala el concejal dimisionario.

Comportamiento soez

Mantiene Héitor Mera que no dimite por la polémica del Momo, que lo hace porque Xosé Manuel Pazos lo dejó en evidencia, actuando de una forma desleal e imprudente. "O de que ten que dar cobertura policial o Momo son excusas, porque tamén había a posibilidad de non darle permiso a comparsa Os de Sempre. O pobo de Cangas non se pode permitir este incivismo, o seu comportamento soez e maleducado nas reunións. E algo que tamén padeceron todos os meus antecesores e do que poden dar conta tamén os que concurren as reunións para organizar o entroido.Era unha situación enquistada a que por primeira vez se plantaba cara".

Pero para el concejal nacionalista su dimisión también obedece a que ya no podía permitir más injerencias en su gestión al frente de la concejalía de Cultura, que ésta era la que había colmado el vaso. Asegura el edil que se marcha del caro con la cabeza muy alta y agradecido a todos los miembros de la corporación y a los trabajadores municipales. Recuerda también la presentación de una de las atracciones principales de las Fiestas del Cristo que el alcalde se ocupó de presentar sin comunicárselo.

Para Mera no hay malinterpretaciones. Considera que lo mínimo que debió hacer el alcalde de Cangas antes de pronunciarse sobre lo que iba a hacer era hablar con él y no lo hizo.

Xosé Manuel Pazos reitera que fue un malentendido, que nunca quiso desautorizar al concejal nacionalista porque él nunca ofreció apoyo de subvención o de megafonía al Enterro do Momo, solo garantizaba la seguridad como en cualquier otro evento, y eso sí que forma parte de sus competencias como alcalde. No obstante, Héitor Mera tomou unha decisión, que non comparto, pero que non me queda máis remedio que aceptar. Non teño ningún interese na concellería de Cultura".

El regidor local afirma que en la mañana del miércoles envió al concejal dimisionario un WhatsApp para que se pusiera en contacto con él y aclarar sus manifestaciones. Afirma que no intentó ponerse en contacto con él telefónicamente porque sabía que por la mañana Héitor Mera daba clase en el centro escolar en el que trabaja en Vigo. Y que fue ya por la tarde cuando se encontró con el mensaje que había dejado el edil nacionalista a todos los miembros del gobierno en el que comunicaba que dejaba de ser concejal, algo que frenó después la asamblea del BNG para que Héitor Mera dimitiera solo como responsable del área de Cultura e Normalización Lingüística.

Por su parte, la portavoz del BNG en el Concello de Cangas, Mercedes Giráldez, coincidía con su compañero en que era una decisión fruto de la deslealtad del alcalde de Cangas con las continuas injerencias en el área de Cultura que llevaba Héitor Mera.

Considera también que al regidor local le faltó talante para reaccionar a tiempo, antes de que Héitor Mera reaccionase de la forma en la que lo hizo. Ayer, la concejal Mercedes Giráldez hablaba de tranquilidad y de continuar trabajando.