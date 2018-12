Acuña justifica su regreso al barco entre Cangas y Vigo para "dar más servicio y trabajo a su plantilla"

La empresaria propietaria de la naviera Illa de Ons, María Jesús Acuña, asegura que si solicitó a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta, autorización para volver a operar en la línea del transporte marítimo de pasajeros entre Cangas y Vigo, es "para dar más servicios a los usuarios y para ofrecer trabajo también a su plantilla de trabajadores durante todo el año y no solo en la temporada de verano." Acuña, propietaria del grupo empresarial Susi Acuña S.L., en el que Illa de Ons es el nombre de la razón social de la empresa y Nabia, su marca comercial, con la que opera desde 2009 en la línea regular Moaña-Vigo, cuenta con una plantilla de unos 30 trabajadores: "Es gente muy buena en su oficio a la que solo puedo dar cobertura en verano y, de esta manera, les garantizo trabajo todo el año".

En la propuesta presentada por Acuña en la Xunta para la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo en la línea entre Cangas y Vigo y dentro del Plan de Transporte Metropolitano, los barcos de Nabia prestarían servicio de lunes a viernes, durante los meses de octubre a marzo; y durante todos los días, entre abril y septiembre,. Las frecuencias serían cada media hora, los días de semana, con idas desde las 07:00 y las 22:00 y regreso desde las 07:30 y las 22:30, que serían desde las 08:00 hasta las 22:00 y desde las 08:30 y 22:30, respectivamente, los sábados y domingos. Por el momento no hay horario establecido, a la espera de que la naviera culmine la presentación de toda la documentación, una vez que la Dirección Xeral de Mobilidade ya resolvió autorizarle como empresa operadora en esta línea, con un plazo de tres meses para que comience el servicio.

La intención de Nabia, que realizó esta misma línea entre 2009 y 2011, es poder operar en los horarios de mayor frecuencia de usuarios, que son a las horas y a las medias, como están realizando las empresas que realizan el servicio en la actualidad, Mar de Ons y su filial Rías Gallegas (RG).

La solicitud de María Jesús Acuña no ha dejado de sorprender y llega tras un largo período de tranquilidad entre la navieras, al menos en lo que al transporte regular de pasajeros entre O Morrazo y Vigo se refiere. El único conflicto surgido con las navieras fue en el verano de 2017, pero relacionado con la sobrecarga de visitantes a las Cíes que detectó la Xunta y por la que las empresas fueron multadas. Salvo, esto y después de los conflictos surgidos cuando, a causa de la liberalización del transporte de ría, Nabia y Mar de Ons competían en las mismas líneas de Cangas y de Moaña, en 2009, no surgió ningún incidente, al menos públicamente. A ello también contribuyó que Nabia abandonara la línea de Cangas en 2011 por falta de rentabilidad al cambiarle la Xunta los horarios; y Mar de Ons abandonara la de Moaña en 2009, cuyo testigo recogió Nabia y en donde sigue operando.

Pero el regreso de Nabia al barco entre Cangas y Vigo, no ha sentado bien a Mar de Ons y RG que presentaron alegaciones relacionadas con posibles incidencias que se pudieran llegar a producir en relación a la seguridad de las personas viajeras. Las alegaciones no han sido tenidas en cuenta, en base a los informes solicitados por Mobilidade a la Autoridad Portuaria de Vigo, Portos de Galicia y Capitanía Marítima. Se centraban en la problemática de la coincidencia de horarios de los barcos con los programados a las Cíes y en sus efectos negativos en una ordenación del transporte marítimo que garantice, en términos óptimos, la seguridad marítima. Esta preocupación de la naviera la desmonta el informe de Capitanía Marítima de Vigo, en donde alude a una serie de requisitos que la navieras deben de cumplir en el mar. y que figuran en un informe de abril de 2011. Eso sí hace constar que no puede informar favorablemente o desfavorablemente a la coincidencia de horarios, porque confluyen otros factores como la disponibilidad de atraques que desconoce, aunque añade que si las maniobras de salida se hacen de forma ordenada, podría haber coincidencia horaria. María Jesús Acuña asegura que no tiene por qué haber problemas de seguridad, ya que "es lo mismo que en una estación de autobuses".

Habrá que ver cómo se resuelven los atraques en los muelles de Cangas y de Vigo cuando coincida que haya barcos a Cíes. En el informe de la Autoridad Portuaria de Vigo a la autorización, ubica el nuevo servicio de Nabia en el atraque nº 4 del pantalán 2, pero matiza, "cuando no haya tráfico de pasajeros a las Cíes". Portos de Galicia, por su parte y como titular del muelle de Cangas, informa que la empresa tiene autorización en la escalera sur del muelle cangués en donde realiza el servicio Cangas-Cíes y será el mismo atraque para los servicios de pasaje de Cangas-Vigo. En el informe del Puerto de Vigo también indica la necesidad de tener en cuenta la seguridad marítima decretada por Capitanía; y Portos de Galicia pone de manifiesto que Mar de Ons y RG también tienen autorización para realizar la línea Cangas-Vigo y que la Xunta debe de tener en cuenta para autorizar los horarios solicitados.