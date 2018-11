Pazos aclara que el TSXG no quita la razón a Cangas en la línea eléctrica de Cabo Home

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) aclara que, tanto la sentencia de Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Pontevedra como la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) respecto a la reposición del tendido eléctrico que suministran energía a los faros de Donón, no quitan la razón al gobierno local, simplemente sostienen que la apertura del expediente de reposición de la legalidad urbanística se realizó fuera de plazo, de ahí que el TSXG hablara de extemporaneidad para rechazar el recurso del Concello de Cangas. Recuerda que Cangas emprendió la acción de la reposición de la legalidad cuando entró su gobierno, que antes hubo otro y no lo hizo. El regidor local afirma que puede que la ley esté de parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, pero no el sentido común. "Non é lóxico que o Estado poida facer o que queira en Rede Natura e os veciños teñen pegas por tódalas partes para mover unha pedra da súa casa".