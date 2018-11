El comercio de Fecimo rechaza el Black Friday y reivindica una venta digna

La moda del Black Friday, importada de Estados Unidos,que supone una nueva campaña de descuentos en los comercios, no solo en el famoso "Viernes negro" antes de la inauguración de la campaña de Navidad sino durante los días previos, no se ve con buenos ojos en Fecimo. La Federación de Comerciantes e Industriáis do Morrazo no apoya este año una campaña, a la que sí se sumó en otros anteriores pero que considera que fue un error.

El comercio asociado en Fecimo ya protagonizó el sábado pasado una protesta con el cierre de escaparates con papel de periódico para reivindicar el comercio de calle, frente a la ventas online, que se están imponiendo de forma masiva, con campañas como la del Black Friday, muy enfocada a la compra por internet.

El gerente de Fecimo, Rodrigo Pastoriza, asegura que ellos dan libertad a los comercios para que quien quiera adherirse a la campaña lo haga, pero como colectivo han acordado estar en contra de unas rebajas que coinciden con el inicio de la campaña de compras de Navidad. Comprende que el comercio no puede hacer este esfuerzo de rebaja constante en esta época que destroza la temporada.

Pastoriza recuerda que las campañas de otoño-invierno ya están muy tocadas por los cambios de clima, con la prolongacion del buen tiempo, como para establecer también en rebajas cuando empieza la campaña de Navidad.

La presidenta de Fecimo, Ana Ave, asegura que hay que ser realistas, que el comecio está para mantenerse y que no puede estar con constantes rebajas. Reinvindica ventas dignas en el comercio local: "No podemos seguir comiendo el pavo de Acción de Gracias".