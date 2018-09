Urgencias de Cangas y Bueu viven un fin de semana de largas esperas por falta de personal sanitario

La situación de la sanidad pública en O Morrazo se antoja insostenible. El efecto "frenada" de quejas, que la Consellería de Sanidade puso en marcha con el famoso estudio de Gesmédica, ya hace tiempo que caducó y ahora aparecen goteras por todas partes. El sábado el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) denunció la presencia de un solo médico en el PAC, sin que el Sergas pusiera nada de su parte para solucionar un problema que sabía que se iba a producir. Ahora es Bueu. Este PAC estuvo sin ningún médico durante hora y media el domingo por la mañana, concretamente entre las 11.00 y las 12.30 horas, y por mucho más tiempo sin ambulancia del 061, que tuvo que llevar el enfermo atendido en su domicilio por el médico y el ATS hasta el hospital de Montecelo.

El regidor local ya remitió ayer la carta de queja al EOXI de Vigo y a la Consellería de Sanidade por la situación tan precaria vivida en sábado, un día de mucho ajetreo en el servicio urgencias del PAC de Cangas. Las quejas de los pacientes que esperaban su turno a ser atendidos por el único médico que había en el PAC se dejaron notar, pero no tanto a través de reclamación por escrito, que es lo que mueve a la administración. En este sentido, el regidor local de Cangas hace un llamamiento a los usuarios de la sanidad pública de Cangas a que cuando ocurre algo así presenten reclamaciones por escrito. La situación que se vivió en Cangas el sábado y la del domingo en Bueu hace que la falta de personal sanitario sea uno de los asuntos que conformen el orden del día de la junta de gobierno de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo, que está a punto de celebrarse. Pazos reprocha al Sergas que sabiendo como iba a quedar Cangas el sábado no se adoptaran medidas e insiste en que supuso un peligro para la población habitual y para la foránea, ya que el fin de semana las playas de Cangas continuaron recibiendo bañistas, duplicando la demanda potencial de pacientes.

Pero si en Cangas la presencia de un solo médico en el servicio de urgencias es algo excepcional, porque al mismo están adscritos dos profesionales médicos, en Bueu es normal. No hay ni tan siquiera un refuerzo en verano, cuando la población se duplica y se organizan conciertos como SonRías. Así como otros PAC de la provincia de Pontevedra, como O Grove, tiene lo que se denomina un médico de refuerzo por zona de costa, Bueu no es capaz de convencer a los responsables del Área Sanitaria de Pontevedra de su problema o, lo ignoran, simplemente. Un usuario comenta que el festival SonRías (al que acuden entre 5.000 o 6.000 personas ) cuenta con seguridad privada pero no tiene apoyo médico. Aún por encima, los políticos de turno trasladaron en una ocasión, la única ambulancia del O61 que hay en Bueu al festival, dejando al PAC sin ninguna. Las numerosas personas que llegan en estado ebrio a urgencias tienen que ser atendidas por el único médico que hay. Los usuarios comentan que la situación es dantesca.

El alcalde de Cangas no descarta adoptar medidas contundentes contra el Sergas si la situación del sábado se vuelve a producir. Considera también que debe de ser advertido por el Sergas en caso de precariedad de personal en el servicio de urgencias y estima que la obligación de Sanidade es adoptar medidas para que los usuarios reciban el mismo servicio, máxime cuando sabe con antelación la baja de un médico.

Pazos recuerda que consultorio de O Hío está sin médico, también, que este verano fueron insuficientes las tres ambulancias del 061 que hay en O Morrazo: una en Cangas, otra en Moaña y una tercera en Bueu. El alcalde recuerda que hechos como el del ahogado en Nerga demuestran que lo que se pide no es un antojo.