Freire culpa al Concello de que Tráfico impidiera la ruta en bicicleta de Meira

El presidente de la gestora del PP de Bueu, Manuel Freire, sale al paso de la polémica en torno a la prohibición por parte de Tráfico de la ruta que estaba prevista en la concentración de bicicletas de Meiro y que criticó el alcalde, Félix Juncal.Freire pide al regidor que asuma la responsabilidad de la mala gestión municipal en esta fiesta de la bicileta. Añade que Juncal está en su derecho de pedir explicaciones a Tráfico, "pero desde la entrada en vigor de la nueva ley de Espectáculos, son los concellos quienes deben de tramitar los expedientes y no los colectivos como ocurría antes. Desde el Concello no se hicieron bien los deberes".

Manuel Freire señala que en el PP "creemos que el gobierno local pasó de tramitar los permisos y nunca comunicó a los organizadores ni participantes que no se podría celebrar la ruta". Lo cierto, dice, es que el pasado domingo se convocó a decenas de ciclistas en Meiro "para no poder disfrutar de una actividad que se celebra desde hace más de 20 años". Reprocha a Juncal que cada vez que hay un problema se escuda en culpar a alguien, y él o su equipo nunca son responsables. Según la información que maneja, "si la ruta no sale del municipio, es el propio Concello, con sus técnicos y Policía Local quien tiene que informar la actividad y comunicar a los demás organismos".