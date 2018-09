Tania Castro abrió tres expedientes sancionadores por la muerte de alevines de truchas en el Bouzós

La concejala de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Tania Castro, confirmó ayer que la mortandad de decenas de alevines de truchas en el río Bouzós se produce, entre otras, como consecuencia de la conexión irregular de las pluviales a la red de fecales. Incluso la edil concretó el lugar: el edificio que hace esquina entre la calle San José y la avenida de Lugo. "Tiña conectadas as pluviaís e realizada unha obra para solventar o problema por parte da comunidade de propietarios xa que ese tipo de conexións as facían os constructores por economía sen nin sequera cerciorarse de conectar ben os edificios hacia o río (recordo que as conexións de pluviais terminan nos ríos, non van á depuradora porque en teoría son augas limpas)". La concejala añade que se abrirá el correspondiente expediente sancionador , con su tiempo de alegaciones correspondiente a la comunidad de propietarios y a la empresa Aqualia (empresa que forma parte de la UTE que gestiona el ciclo integral del agua de Cangas) y se actuará conforme a la legislación vigente como una sanción grave. Tania Castro señala que otra de las causas de la muerte de los peces pudo ser también el primer aviso que recibió el domingo la Policía Local, relacionado con un vertido incontrolado de residuos por parte de una persona que chorreaba una fachada próxima al río. También aquí se avisó al Plan de Control de Vertidos y se abrió expediente sancionador. El lunes, poco después del primer aviso de vertido, la concesionaria del agua recibió un aviso de que una arqueta de fecales estaba rebosando.

Castro asegura que el Concello de Cangas tiene una lucha abierta contra los vertidos ilegales como se puede comprobar por el despliege de medios realizado el lunes. Insiste en que su concejalía abre ante cualquier caso expediente sancionador, en contra de lo que dice el PP, y apunta a que un tercio del problema de los vertidos está en los edificios, en las conexiones mal hechas por los constructores y otro tercio en el mantenimiento de las tuberías. Anuncia que el Concello pretende arreglar el tramo de pluviales de la PO-315 a la altura de la finca do Conde, solventará en gran media parte de los problemas de vertidos en ese punto de Aldán.