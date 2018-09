El PP pregunta al alcalde por la desaparición del tramo avenida de Marín-PO-1001 de la vía exterior

El grupo municipal del Partido Popular que encabeza José Enrique Sotelo retoma la polémica de la circunvalación de Cangas, sobre la que el borrador del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) arrojó un montón de dudas. Asegura José Enrique Sotelo que en la propuesta que maneja el Concello y de la que no se le da copia aparece sospechosas recalifcaciones de terrenos rústicos y la conexión con la PO-551 es doble. Según Sotelo aparece la conexión que estaba ya en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico y la que nueva. No obstante, para los populares la mayor sorpresa es que en el denominado borrador desaparece el tramo entre la avenida de Marín y la PO-1001 Avenida de Vigo. "É dicir, por riba de mentir, ou non se decatan ou unha vez máis o urbanismo de Cangas o dirixe a inmobiliaria Abalo y Cía. Seguramente unha vez máis os culpables son os de Monsa, que van por libre. Parécenos lamentable".

Este es el motivo que lleva a José Enrique Sotelo a preguntar al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, sobre si sigue penando que és una necesidad que la Xunta aborde la primera fase de la variante de Cangas según el proyecto aprobado y expuesto al público, cuáles fueron los motivos para cambiar la conexión con la PO-551 y cuáles son los motivos para que en el avance que tiene el Concello desaparezca el tramo desde la avenida de Marín.

Sotelo recuerda que en el pasado mandato, todas las fuerzas políticas de la corporación, por unanimidad, acordaron la aprobación del proyecto de la variante de Cangas y mismo la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega de Infraestructuras dependiente de la Consellería de Infraestructuras e Vivenda, elaboró un proyecto constructivo de la primera fase: Avenida de Marín-PO-551, cumpliendo el acuerdo plenario y el trazado que se refleja en la normativa vigente de las Normas Subsidiarias de 1994.

El PP hace mención al encuentro que el alcalde tuvo con la conselleira Ethel Vázquez el 29 de abril de 2018. Fue entonces cuando la conselleira indicó al regidor local que era necesario que el Concello clarificara su postura en la relación al trazado de la variante, ya que figuraba alterado. Xosé Manuel Pazos negó modificaciones, mencionó que solo se trataba de un borrador y que si estaba dispuesta a financiar la obra podría comprobar que nada había cambiado. El alcalde insistió en que momento en la necesidad de que la Xunta aborde una primera fase de la circunvalación, sobre todo el tramo que hay entre la avenida de Marín y la PO-1001, a la altura de las instalaciones deportivas de Verín.