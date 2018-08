Pazos recuerda que el enemigo es el Partido Popular

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) recién regresado de sus vacaciones se encontró con un cruce de declaraciones de miembros del gobierno que no dejaron de sorprenderle. Dejó claro que todo es un bulo del Partido Popular y que oficialmente en el Concello de Cangas no consta ningún anteproyecto para Massó como asegura el PP. Insiste en que el desarrollo de Massó se incluirá en el Plan Xeral y de forma consensuada con todo el gobierno triparito y a poder ser con la oposición. Afirma que lo único que conoce del anteproyecto de Massó es la copia pirata que reparte del Partido Popular.

También aclara la coincidencia de que sea el mismo estudio de arquitectura el que presentó la modificación puntual de Eroski y el anteproyecto de Massó. "Evidementemente podería haber algunha proposta, que non ten valor. O raro sería que un arquitecto presentara só un proxecto no concello. Pero non hai ningún proxecto, só o que reparte o PP de fora apócrifa. Pídolle o goberno cordura, porque é o PP que intenta dividir o tripartito con estas cousas". Giráldez se sumó por la tarde a este mensaje de tranquilidad y dijo que el BNG creía a Abalo de que no había ningún anteproyecto de Massó en el Concello de Cangas.