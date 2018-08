ACE tilda de "manipuladora" y desleal a su socia de gobierno y líder del BNG en el estudio sobre Massó

El Plan Xeral y el desarrollo de Massó en Cangas pone de manifiesto la fragilidad del gobierno tripartito a la hora de abordar cuestiones de máxima trascendencia. Los grupos del gobierno vigilan sus espaldas, cada vez más vulnerables a medida que se acerca el año electoral. Las manifestaciones aclaratorias de la concejala del BNG, Mercedes Giráldez, en relación con el anteproyecto de Massó, del que dijo que se desmarcaba, además de asegurar que su grupo no tenía constancia del mismo, fueron entendidas por Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), formación política a la que pertenece el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, casi como un caso de alta traición. ACE, en un comunicado, asegura que ninguna propuesta sobre Massó o la Unidad de Actuación Número 27 se va a tramitar al margen del equipo de gobierno. "Debido as declaracións malintencionadas e manipuladoras da voceira do BNG, ACE vese obrigada a aclarar varios puntos; pois parecianos obvio pero semella que temos que explicar de novo que ningún tipo de proposta sobre Massó ou sobre a UA-27 vai a poder tramitarse ao marxen, no só do equipo de goberno, senón tamén do conxunto da corporación municipal e mesmo sen contar co pobo de Cangas".

ACE afirma qu e hay que tener poca vergüenza y menos escrúpulos "para tratar de intoxicar a ordenación urbanística de Massó, cando o BNG sabe sobradamente que non é sinxelo aprobar nada sin, como mínimo o respaldo maioritario da corporación". En este sentido Alternativa Canguesa cree que el BNG es la otra cara de la misma moneda que el Partido Popular: "enfángase na guerra sucia un BNG que foi desleal e deshonestro respecto á tramitación do PXOM, permitindo que o PP tombase os primeiros pregos co resultado do correspondente retraso na tramitación e o encarecemento do traballo".

El grupo municipal del que es portavoz Mariano Abalo no se corta a la hora de reprochar al BNG su conducta y señala que "é obrigado quitrarlle a máscara a un BNG que fixo o imposible para que o proxecto do porto deportivo fose adiante, tratando de rebentar a loita mariñeira e do pobo de Cangas contra o porto e contra a urbanización, motivo que provocou a ruptura do pacto de goberno do ano 2007, poque ao mellor a algúns e algunhas pésalles máis as débedas coa banca que a defensa dos interses públicos. No deixa de ser curioso que quen non moveu un dedo para salvar Massó, agora teña a caradura de pretender presentarse como salvadores do que non seu momento malvenderon. Non é interese de ACE fomentar polémicas estériles para Cangas, pero insistimos en que non imos calar diante de calquera difamación ou intoxicación".

ACE recuerda que la concejalía de Urbanismo preparará, de acuerdo con el equipo redactor del PXOM, del técnico muncipal y de la consultoría y asesoría técnica, una propuesta de ordenacón de Massó para ponerla en manos de la coporación y de los colectivos sociales. Por su parte, el BNG afirma que su intención no era polemizar, simplemente aclarar algo.