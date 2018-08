Luís Davila, Marc Taeger y Carlos Blanco se suman al programa del FIC Bueu

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FIC) continúa completando su programación paralela a las proyecciones cinematográficas, unas actividades a las que ahora se suman Luís Davila, Marc Taeger y Carlos Blanco.

Una de las novedades es la reedición del espectáculo "Debuxando coa luz", en el que los ilustradores Luís Davila y Marc Taeger llenará de luz y color el auditorio del Centro Social do Mar de Bueu el 8 de septiembre a partir de las 23.00 horas. Los dibujantes estarán acompañados de Fuzzo, un trío de jazz en el que están el guitarrista Virxilio da Silva, el pianista Xan Campos y el baterista Chus Pazos. "Debuxando coa luz" está concebida como una "espectacular proposta artística de carácter multisensorial ambientada no mundo do cinema, onde o público viaxará a través de distintos xéneros fílmicos mergullándose nunha perfecta conxunción entre a música experimental e a proxección dos orixinais debuxos elaborados en tempo real. Unha experiencia única que porá en cuestión os límites da creatividade", afirman desde la dirección del FIC Bueu.

El actor y monologuista Carlos Blanco regresará a Bueu el 9 de septiembre, donde ofrecerá uno de los escasos monólogos en solitario que tiene previstos para este año. No obstante, no estará solo puesto que contará con la complicidad de la comparsa Vou nun Bou, de la que forma parte desde hace algún tiempo. "Está por ver se no Centro Social do Mar falará dos kiwis, de Galizara, de Bueu, da dobraxe porno en Galicia ou da serie 'Fariña', éxito de audiencia que vén de coprotagonizar", dicen desde el FIC.

Las entradas para estos dos espectáculos están a la venta a través de la página web ficbueu.com y cuestan 5 euros en el caso de "Debuxando coa luz" y 10 euros para el monólogo de Carlos Blanco. Desde el FIC señalan que de esta manera se completa la sección del programa con entrada, que incluye el concierto de Xoel López, el programa de radio "Carne Cruda" y el show "De Galicia a Hollywood".