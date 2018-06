Pazos pide a Sotelo que pague de su bolsillo la sentencia del Camino de Costa

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) pide a líder del PP José Enrique Sotelo que pague de su bolsillo los más de 38.000 euros a los que fue condenado el Concello de Cangas por el Juzgado Contencioso Número 3 de Pontevedra por ocupar terrenos privados en Herbello para realizar una obra en el año 2014 que no consta en el Concello.

Pazos afirma que la sentencia dictada por el citado juzgado es de las más graves contra un Concello, porque deja constancia de la prepotencia con la que actuó, en este caso, su antencesor en el cargo, José Enrique Sotelo. Afirma que no se puede aprovechar que las máquinas de la Diputación estuvieran en la zona para ensanchar un camino invadiendo terrenos que son privados. Xosé Manuel Pazos sostiene que lo peor es que esta obra, del ensanchamiento del Camino de Costa, no hay ningún expediente abierto en el Concello, como queda también patente en el fallo judicial. El regidor sostiene que puede haber sentencias condenatorias contra el Concello por un error de interpretación de la legislación, pero no por algo semejante, que demuestra que el líder del PP entiende que el Concello es su finca particular y hace y deshace a su antojo. Pazos felicita a los vecinos que denunciaron este"atropello" y repite que en este caso debe ser José Enrique Sotelo quien debiera asumir la indemnización a la que ahora el Concello de Cangas debe hacer frente con dinero público. Incluso va más lejos, considera que debería existir una ley que contemplara este tipo de situaciones para que fueran los políticos los que pagaran de su bolsillo en caso de extralimitarse en sus funciones.