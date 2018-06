La organización del Festival de Jazz de Bueu apuesta por darle continuidad al proyecto

La organización del Festival de Jazz de Bueu apostará por darle continuidad en años venideros después de una primera edición de la que han salido satisfechos a pesar de que las inclemencias meteorológicas deslucieron un tanto el evento. "En total contabilizamos unhas 750 persoas nos concertos e destacamos tamén a calidade do son, porque moitas veces hai propostas boas pero non existe un bó audio para disfrutalas", asegura Chus Pazos en representación de la Asociación de Jazz de Bueu.

"Esperamos que cale a idea e repitamos, pero a opinión xeral é positiva. A única lástima é que os concertos estaban programados para a rúa, pero a choiva nos limitou bastante", asegura. Subraya que su irrupción no es flor de un día, sino que "vimos en serio para facer un festival que perdure no tempo e que sexa unha cita anual en Bueu". No solo eso, sino que la intención es la de programar alguna otra actividad a lo largo del año. "Hai músicos que estamos publicando discos, que estamos traballando, e que precisamos dun festival e de programas que nos acollan e onde se escoite jazz", afirma. No solo un jazz más puro, sino "jazz con fusión de estilos, un jazz máis híbrido". La idea de Pazos es la de "facer algo orixinal. Os traballos que se editan hai que amosalos, hai que ofertalos para que o público poida elixir".

El festival buenense contó en esta primera edición con recitales como los de Antonio Lizana Group, Sunil López Cuarteto o Virxilio Da Silva, entre otros.