"Espero que esta profesión me haga feliz siempre"

-¿Satisfecha con la renovación de la serie?

-Es una temporada con muchas ganas, los guiones nos encantan, las tramas son muy interesantes y divertidas. Estoy muy contenta.

-¿Conocía Moaña?

-No, fue a raíz de la serie. Estuve viendo imágenes por Internet y me pareció preciosa. Me ha hecho mucha ilusión poder venir aquí, aunque sea un par de días y con lluvia, pero me hace ilusión.

-Con 24 años, usted ya consiguió un Goya como mejor Actriz revelación por su papel en El Olivo, de Iciar Bolliaín. ¿Cómo lo valora y cuál es su meta?

-Supuso un punto de inflexión en mi carrera porque fue un reconocimiento maravilloso. El Goya te da mucha visibilidad. Yo ya llevaba tiempo currando y el Goya fue para mí un reconocimiento. Mi meta es como la de cualquier actor que pueda dedicarse a esto siempre y que esta profesión me haga feliz toda la vida. Si no me hace feliz, elegiré otra cosa. Pero espero que sí me haga.

-¿Teatro, cine, televisión...?

-Personajes bonitos e interesantes, me da igual el medio.

-¿Compagina este rodaje con algún otro?

-Ahora mismo no, pero en el anterior, que duró casi 7 meses en Madrid, tuve que compaginarlo con varios proyectos.