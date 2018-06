Modepen convoca para mañana una concentración a favor de la subida de las pensiones

El Movemento Galego pola Denfesa das Pensións Públicas (Modepen) convoca para mañana una nueva concentración delante de la Praza do Concello de Cangas, a las 20.00 horas. La organización tiene previsto que participen vecinos de Bueu, Moaña, Marín, Cangas y Pontevedra, cuyos representantes estaban ayer en el salón de plenos de Cangas anunciando esta concentración bajo el lema "¡Nin un paso atrás! Goberne quen goberne, as pensións se defenden". No obstante, entre los convocantes manifestaron la intención de aplazar hasta el mes de septiembre las próximas movilizaciones, con el fin de comprobar cómo actúa el nuevo gobierno socialista. Los pensionistas reivindican que sus pensiones estén incluídas dentro de los presupuestos generales del Estado, restablecer la jubilación a los 65 años, jubilación anticipada sin penalizar, al 100%, con 40 o más años cotizados; pensión mínima de 1.080 euros y 14 pagas al año, además de revalorización automática de las pensiónes en relación con el IPC.