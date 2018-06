Esculturas con plásticos retirados de la playa de Rodeira para concienciar del daño ambiental

La coincidencia, esta semana, del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día de los Océanos tendrá reflejo en los municipios morracenses, donde concellos y asociaciones han organizado diferentes actividades para sensibilizar a la población sobre el daño que se inflige al medio y la necesidad de cambiar hábitos para garantizar su futuro. En Cangas, el Concello y la asociación A Illa dos Ratos promueven la limpieza voluntaria de la playa de Rodeira, este sábado de 11.00 a 13.30 horas, con la intención de retirar los plásticos que llegan hasta el arenal y convertirlos luego en esculturas que sirvan para llamar la atención sobre este grave problema.

La jornada también se aprovechará para recoger datos de volumen y clases de residuos detectados, que se trasladarán al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) con el fin de realizar un estudio estadístico global que sirva para conocer a fondo el problema y orientar próximas campañas de sensibilización, según explica la concejala de Turismo e Medio Ambiente, Tania Castro. Solo hay que llevar las ganas de participar, porque la organización aporta los guantes y recipientes necesarios para la recogida. "Tamén aprenderemos a distinguir o que é residuo do que non o é", añade la edil, que refiere que algunos elementos como algas, piedras o maderas no lo son, "pois chegan a formar parte do ecosistema" de fauna y flora.

Además, técnicos en esta materia darán explicaciones sobre la importancia de las dunas y la necesidad de conservarlas y protegerlas. Castro adelantó ayer la "excelente noticia" de que la denominada "píllara das dunas", un ave muy sensible al deterioro ambiental, ha vuelto a anidar en la playa de Nerga después de varios años ausente, aunque fueron detectadas en Liméns y otros puntos del entorno. La Xunta ya ha tomado medidas de protección y aislamiento en favor de esa pareja para evitar que los humanos invadan su territorio, y el Concello también anuncia que colocará carteles indicativos de esa presencia y de la prohibición de cruzar la zona de protección.

"Plastic Attack"

Otra de las actividades previstas esta semana es la denominada "Residuo Mínimo" que promueven conjuntamente Amigos da Terra, Recolte y la Mancomunidade do Morrazo para "poñer o foco na problemática dos plásticos para o medio ambiente, os nosos mares e a nosa saúde". Activistas de la asociación estarán hoy en Cangas (Eirado do Señal) y Bueu (Montero Ríos), y el lunes en Moaña (Parque do Concello), en las inmediaciones de supermercados de las grandes cadenas, para sensibilizar a los consumidores del "sobreenvasado" de sus compras, del impacto de todos esos plásticos en el medio ambiente y de la "existencia de moitas alternativas de moi fácil integración nas súas vidas" que ayudarían a revertir la situación medioambiental "dun xeito moi notable".