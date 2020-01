Mejor programa navideño que el del cuatripartito

El alcalde, a raíz de las críticas de Compromiso por Lalín (CxL) a la pobre programación navideña, dijo estar más o menos satisfecho de las iniciativas diseñadas desde el departamento de Karen Fernández Lamela. Además de incidir en que por primera vez hubo una aldea navideña, la iluminación fue mejor y la cabalgata, un éxito. También respalda la idea de llevar, tanto la fiesta de fin de año como la recepción de los Reyes Magos, a una carpa de la Praza Europa, pues "a los negocios de esa zona le encantó" y entiende que el entorno del Km0 "ya tiene actividades de sobra". Admite que el mercado tuvo ciertas carencias, que serán corregidas en próximas ediciones con una propuesta más ambiciosa que ocupe toda la calle, aunque no mediante carpas para los puestos. "Cuando alguien trabaja, el mérito de la oposición es intentar machacarlo", dijo, reiterando su defensa a la labor de Lamela.

El alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala Begoña Blanco realizaron ayer una inspección al nuevo parque infantil de Praza da Vila para, junto con la dirección de obra, tratar de acometer mejoras en la infraestructura recién inaugurada. El mandatario indicó que, pese a que "no es un mal proyecto, sí es cierto que estamos recibiendo quejas de muchas madres, sobre todo de que tiene algunos peligros". También apuntó que el diseño quizá no es el más adecuado para el disfrute de los niños de más corta edad, algo que podría subsanarse con una posterior ampliación del recinto, pero para ello sería necesario quitar el templete de la música.

El primer edil insistió en que su equipo siempre defendió que ese parque no se construyese en esa ubicación, solicitando en su etapa en la oposición al cuatripartito que no adjudicase la obra estando en funciones y ya antes de tomar posesión insistió "porque queríamos cambiarlo", pero su solicitud no fue atendida. Ya al frente del Concello, aduce, su gobierno se topó con en la tesitura de pararlo e indemnizar a la adjudicataria o continuar con el proyecto, tomando la segunda salida para no poner en riesgo la pérdida de los fondos. "Sí, es cierto que se nos están quejando muchas madres", dijo. "Ese parque tuvimos que tragarlo", remarcó.

Crespo aludió a la promesa electoral de que parte de esta zona esté incluida dentro de la gran plaza, por lo que inicialmente se tratará de actuar en la seguridad del recinto y los elementos de juego con la instalación de alguna barandilla, aunque en todo caso estas soluciones de índole técnica tendrán que ser analizadas in situ con el director de obra del proyecto que, conviene recordar, había sido adjudicado a la firma Galitec por 312.000 euros. Sobre la escasez de zonas de sombra, se preguntó por qué los socialistas -con responsabilidades en el área de Parques e Xardíns en el anterior gobierno no le plantearon al proyectista la necesidad de habilitar más espacios en los que el sol no incidiese de manera directa. ¡Esto es un despropósito", dijo, al tiempo que recuerda que el cuatripartito pasó 2018 sin adjudicar la obra, algo que hizo el año pasado ya en funciones, de ahí que entienda que quien tiene que asumir responsabilidades es el anterior gobierno municipal.

Ahora solo cabe la posibilidad de corregir las deficiencias que pueda tener y que no haya riesgos de caídas o para la integridad de los más pequeños. "En todo caso, es un parque bonito, moderno y distinto. No son todo críticas y no me parece mal, pero hay que ver el tema de la seguridad, que eso es fundamental", reseñó el mandatario.