A Casa dos Picheles acollerá a Matanza Tradicional do Porco

A Casa dos Picheles de Vilamaior, en Botos, acollerá a Matanza Tradicional do Porco, que se celebrará o domingo 2 de febreiro no marco da programación da LII Feira do Cocido. "Despois de varias valoracións optouse por este inmoble por tratarse dunha construción de pedra con preto de tres séculos de historia que, ademais, conta con diversas estruturas anexas en pedra, como alpendres para apeiros de labranza e para o gando e forno", declara o concelleiro delegado de Obras no Rural e Festas, José Cuñarro Torres.



Cuñarro amosa o agradecemento do Concello de Lalín ao propietario da casa, Luis Nistal Riádigos, por "cedérnola para desenvolver o que é un dos eventos etnográficos máis distintivos da Feira do Cocido". O chamuscado do porco farase na eira da casa e o colgado no curro, mentres que nos alpendres limítrofes terán lugar diversas actividades como unha exposición das esculturas de Willy, antigas máquinas de coser ademais da repostería que elaborará a veciñanza da parroquia. Neste sentido, mañá ás 20.30 horas no salón parroquial terá lugar unha reunión veciñal para comezar a traballar nos preparativos da Matanza, apunta Cuñarro, que convida a participar a toda a veciñanza.