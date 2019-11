El gobierno recrimina a Cuíña que dé lecciones sobre el CMUS "después de cómo lo dejó"

El gobierno lalinense recrimina a Rafael Cuíña que "intente dar lecciones" sobre medidas para el Conservatorio "después del estado en que lo dejó". Asegura que el portavoz de Compromiso provocó "el cabreo de muchos padres que no entienden que no apoyara unos presupuestos que van a poner solución a graves problemas que él y su gobierno, al no dotar de profesores de trompa y trompeta, dejaron sin solucionar".

El ejecutivo cuestiona que el exalcalde se abstuviese en la aprobación de los presupuestos del Patronato Cultural con "unos números que son los mismos que él hizo en 2017, añadiendo la cantidad necesaria para regularizar el personal y contratar los maestros de trompa, trompeta y fagot". Es más, le afea que "diga una cosa y haga la otra", pues Cuíña había anunciado que votaría en contra.

Para los populares, es "muy grave" que Cuíña hable ahora de descuentos para familias numerosas cuando "en cuatro años no hizo nada" y que pretenda "colgarse medallas con los padres, cuando no fue capaz ni de articular las medidas" para devolverles el dinero cobrado de más por clases no impartidas".