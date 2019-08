El monolito de la memoria colectiva

En el verano de 1936 fueron hallados muertos Secundino Bugallo Iglesias y Francisco Arca Valiñas, ambos vecinos de Figueroa, en Cerdedo. Desde hace ahora 13 años, cada 13 de agosto, vecinos de la contorna se unen al homenaje que años atrás inició la asociación cultural Verbo Xindo con la instalación de un monolito en el lugar que aparecieron sus cuerpos, en Ponte do Barco. Ahora son el Colectivo Portalén y la asociación de defensa del patrimonio y medioambiente Capitán Gosende los responsables de llevar a cabo este evento y de recordar las figuras de los dos canteros y sindicalistas.

La asociación Verbo Xido inició en el 2006 un homenaje a dos oriundos de Cerdedo que fueron represaliados por fuerzas franquistas. Desde hace 13 años, se honran las memorias de los canteros y sindicalistas Secundino Bugallo Iglesias y Francisco Arca Valiñas, al pie del monolito erigido en su honor. Este homenaje, además, se continúa organizado actualmente a manos del colectivo Portalén y la agrupación cultural Capital Gosende. Ayer, a las 18.00 horas, tuvo lugar la habitual ofrenda floral ante este pedrón conmemorativo en Ponte do Barco, en Pedre, y la lectura de varios manifiestos por parte de los asistentes. Entre los oradores se encontró el representante de la asociación cultural Vagalumes de A Estrada David Otero.

"Murieron por defender sus ideas republicanas" reza el monumento en su honor, situado en el mismo lugar en el que el 13 de agosto de 1936 aparecieron sus cuerpos sin vida. Secundino Bugallo y Francisco Arca eran dirigentes de la sociedad obrera El Trabajo de Figueroa, que formaba parte de la Federación de Agricultores e Obreiros do Concello de Cerdedo y que a su vez estaba integraba en la CNT desde 1933.

El miembro del colectivo Capitán Gosende -y anteriormente integrante de Verbo Xido- Calros Solla, explicó a esta Redacción que los dos dirigentes sindicalistas de la localidad, en un primer momento, fueron detenidos y enviados al cuartel de la Guardia Civil de Cerdedo. Sin embargo, después los trasladaron a un lugar alejado. Esta localización apartada era Ponte do Barco, en Pedre, un tramo abandonado por el que actualmente circula la N-541. Después, fueron torturados y asesinados, según indicó el integrante de Capitán Gosende. Fue la mujer de uno de ellos, que creyendo que se encontraban detenidos en Pontevedra, encontró sus cuerpos sin vida en dicha ubicación.

Por esto, la asociación Verbo Xido ideó en 2006 "colocar un pedrón recordando estas dos figuras", comentó Solla. Asimismo, aseguró que "no fue nada sencillo" que se alzase este monolito en honor y memoria de las dos figuras represaliadas. De hecho, comentó que este elemento conmemorativo sufrió desperfectos en varias ocasiones a lo largo de los años que lleva instalado en Ponte do Barco. Este contaba en un primer momento con una placa de bronce que tenía grabado "murieron por la libertad". La placa de este material fue dañada hasta en cuatro ocasiones, por lo que finalmente se cambió por el actual elemento realizado con piedra, según explicó.

Calros Solla afirmó que evitar que los dos represaliados caigan en el olvido "es de justicia y es necesario", no solo por ellos, sino por otras muchas víctimas del miedo que reinó en décadas pasadas y cuyos cuerpos todavía continúan perdidos.

Desde Capitán Gosende se insiste en que la figura de ambos representa la lucha por derechos básicos y es esencial para "avanzar en la memoria histórica". "No solo por no repetir los mismos errores, sino porque esta gente dio su vida por derechos que hoy se consideran fundamentales", concluyó Solla, animando a que la lucha que Bugallo y Arca encabezaron en Cerdedo no decaiga en el olvido de la memoria colectiva.