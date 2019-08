El BNG pide al gobierno "minimizar riesgos" y activar un plan de seguridad en la alameda

El BNG de A Estrada pidió ayer, a través de su portavoz municipal, la edil Susana Camba, que el gobierno local apueste por poner en marcha un plan de seguridad para la nueva alameda estradense. La formación nacionalista insistió en la "poca seguridad" que observa en algunos elementos existentes en este reformado y ampliado espacio de esparcimiento e instó al ejecutivo que encabeza José López Campos a "minimizar los riesgos existentes".

El Bloque remarcó ayer que la apuesta por este plan fue una cuestión que ya planteó este grupo al gobierno "pero parece que no les resultó un asunto prioritario". "Pretendemos ayudar a que se implementen las medidas y el seguimiento necesarios para reducir al mínimo los riesgos de una instalación de uso público", explica el BNG. Mientras el ejecutivo de López Campos no materialice este plan para "el parque resultó de la antigua alameda", los nacionalistas remarcan que existen dos elementos que, a su juicio, requieren una protección inmediata y de carácter urgente: la fuente y la pista deportiva "adaptada a la pequeña plaza de la alameda", en la esquina entre las calles Iryda y Castelao.

En este contexto, en relación a la fuente emplazada en las inmediaciones del palco de la música, Susana Camba consideró que sería precisa una protección que evite la caída dentro de este vaso de carácter ornamental. En este sentido, desde el gobierno se había anunciado la posibilidad de que se instalase algún sistema que ayudase a reducir la profundidad de la fuente, caso de una estructura similar a una reja, si bien por el momento no se aplicó ninguna medida en este sentido.

En cuanto a la pista de deporte, la portavoz del BNG consideró "absolutamente imprescindible algún tipo de protección que impida la posibilidad de que se produzcan accidentes de tráfico por la caída de algún balón en la Rúa Castelao y, lo que es peor, el atropello de quien trate de recuperarlo".

"Cualquier obra precisa ser segura para quien la va a utilizar. En la obra de la alameda primó la estética sobre la seguridad, algo inadmisible en cualquier proyecto, máxime si es de titularidad pública", apuntó Camba. La edil nacionalista continuó subrayando que López Campos "ya no es un novato en la Alcaldía y no puede caer en estos errores de principiante". "Pero está claro que hay ocasiones en las que la experiencia no está acompañada de dos dedos de frente", declaró la portavoz del BNG.